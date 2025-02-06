МОЗ не підтвердило шістьом прокурорам Хмельницької області статус особи з інвалідністю

Всього на перевірку потрапили 78 справ працівників прокуратур області.

Міністерство охорони здоров’я перевірило медекспертні справи прокурорів Хмельницької області. Про це повідомляє Суспільне Хмельницький.

Так, із 78 працівників прокуратур шістьом не підтвердили статус особи з інвалідністю.

Всього на перевірку потрапили 78 справ. З них 65 вже розглянуто, а 13 ще перебувають на розгляді.

За результатами перевірки:

по одному прокурору рішення медико-соціальної експертної комісії відповідає чинному законодавству;

6 прокурорам не підтвердили статус особи з інвалідністю;

3 прокурорам винесли нове експертне рішення;

55 прокурорів викликали для проведення клініко-експертного обстеження в клініці Українського державного науководослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності Міністерства охорони здоров'я України.

Раніше Кабмін встановив, що усі прокурори САП підлягають бронюванню на 100%.

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