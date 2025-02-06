МОЗ не підтвердило шістьом прокурорам Хмельницької області статус особи з інвалідністю

Міністерство охорони здоров’я перевірило медекспертні справи прокурорів Хмельницької області. Про це повідомляє Суспільне Хмельницький.
Так, із 78 працівників прокуратур шістьом не підтвердили статус особи з інвалідністю.
Всього на перевірку потрапили 78 справ. З них 65 вже розглянуто, а 13 ще перебувають на розгляді.
За результатами перевірки:
Раніше Кабмін встановив, що усі прокурори САП підлягають бронюванню на 100%.
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