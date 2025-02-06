Минздрав не подтвердил шестерым прокурорам Хмельницкой области статус лица с инвалидностью

Всего на проверку попали 78 дел работников прокуратур области.

Министерство здравоохранения проверило медэкспертные дела прокуроров Хмельницкой области. Об этом сообщает Суспільне Хмельницький.

Так, из 78 работников прокуратур шестеро не подтвердили статус лица с инвалидностью.

Всего на проверку попали 78 дел. Из них 65 уже рассмотрены, а 13 еще находятся на рассмотрении.

По результатам проверки:

по одному прокурору решение медико-социальной экспертной комиссии отвечает действующему законодательству;

6 прокурорам не подтвердили статус личности с инвалидностью;

3 прокурорам было вынесено новое экспертное решение;

55 прокуроров вызвали для проведения клинико-экспертного обследования в клинике Украинского государственного научно-исследовательского института медико-социальных проблем инвалидности Министерства здравоохранения Украины.

Ранее Кабмин установил, что все прокуроры САП подлежат бронированию на 100%.

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