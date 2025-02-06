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Минздрав не подтвердил шестерым прокурорам Хмельницкой области статус лица с инвалидностью

14:21, 6 февраля 2025
Всего на проверку попали 78 дел работников прокуратур области.
Минздрав не подтвердил шестерым прокурорам Хмельницкой области статус лица с инвалидностью
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Министерство здравоохранения проверило медэкспертные дела прокуроров Хмельницкой области. Об этом сообщает Суспільне Хмельницький.

Так, из 78 работников прокуратур шестеро не подтвердили статус лица с инвалидностью.

Всего на проверку попали 78 дел. Из них 65 уже рассмотрены, а 13 еще находятся на рассмотрении.

По результатам проверки:

  • по одному прокурору решение медико-социальной экспертной комиссии отвечает действующему законодательству;
  • 6 прокурорам не подтвердили статус личности с инвалидностью;
  • 3 прокурорам было вынесено новое экспертное решение;
  • 55 прокуроров вызвали для проведения клинико-экспертного обследования в клинике Украинского государственного научно-исследовательского института медико-социальных проблем инвалидности Министерства здравоохранения Украины.

Ранее Кабмин установил, что все прокуроры САП подлежат бронированию на 100%.

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прокуратура Минздрав прокурор Министерство здравоохранения инвалидность

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