Минздрав не подтвердил шестерым прокурорам Хмельницкой области статус лица с инвалидностью

Министерство здравоохранения проверило медэкспертные дела прокуроров Хмельницкой области. Об этом сообщает Суспільне Хмельницький.
Так, из 78 работников прокуратур шестеро не подтвердили статус лица с инвалидностью.
Всего на проверку попали 78 дел. Из них 65 уже рассмотрены, а 13 еще находятся на рассмотрении.
По результатам проверки:
Ранее Кабмин установил, что все прокуроры САП подлежат бронированию на 100%.
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