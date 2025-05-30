ИТ-специалиста из разведки США подозревают в попытке передать засекреченную информацию иностранному правительству

Специалиста по ИТ Агентства разведки обороны США арестовали по подозрению в попытке передать засекреченную информацию иностранному правительству.

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Специалист по информационным технологиям Агентства разведки обороны США Натан Латш был арестован 29 мая и обвинен в попытке передать засекреченную информацию иностранному правительству, сообщило Министерство юстиции США.

Как пишет ABC News, расследование в отношении 28-летнего Латша началось в марте, поскольку, по словам информатора, Латш не «соглашался с ценностями этой администрации». По словам информатора, Латш предлагал передать «завершенные разведывательные продукты, частично необработанную разведывательную информацию и другую засекреченную документацию».

Иностранное государство, с которым он пытался установить контакт, в судебных документах не указано.

По данным следствия, в общении с агентом ФБР, выдававшим себя за посланника иностранной страны, Латш переписывал засекреченную информацию в блокнот в течение трех дней и заявлял о готовности передать эти данные.

Видеозаписи из помещения агентства показали, как Латш делал заметки, которые затем прятал в своих носках. Другой сотрудник агентства видел, как он прятал страницы в ланчбоксе.

1 мая ФБР провело операцию, в ходе которой Латш согласился передать засекреченную информацию через флеш-накопитель в общественном парке на севере Вирджинии. Устройство, как утверждается, содержало информацию, классифицированную как «секретно» и «совершенно секретно».

Примерно через неделю Латш снова связался с агентом и выразил интерес к гражданству этой страны, аргументируя это тем, что не ожидает улучшений в США в долгосрочной перспективе.

Далее Латш якобы снова пытался подготовить засекреченную информацию для передачи агенту, и утром 29 мая он приехал на место на севере Вирджинии, где был задержан, согласно документам.

Этот случай происходит на фоне растущих опасений в разведывательных кругах, что лица с доступом к важной секретной информации могут воспользоваться текущей нестабильностью для передачи данных иностранным государствам за деньги.

Латш работал в Агентстве разведки обороны с августа 2019 года, в последнее время — как дата-сайентист и ИТ-специалист по информационной безопасности в отделе противодействия внутренним угрозам, согласно судебным документам.

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