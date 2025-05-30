Практика судов
  1. В мире

ИТ-специалиста из разведки США подозревают в попытке передать засекреченную информацию иностранному правительству

10:29, 30 мая 2025
Специалиста по ИТ Агентства разведки обороны США арестовали по подозрению в попытке передать засекреченную информацию иностранному правительству.
ИТ-специалиста из разведки США подозревают в попытке передать засекреченную информацию иностранному правительству
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Специалист по информационным технологиям Агентства разведки обороны США Натан Латш был арестован 29 мая и обвинен в попытке передать засекреченную информацию иностранному правительству, сообщило Министерство юстиции США.

Как пишет ABC News, расследование в отношении 28-летнего Латша началось в марте, поскольку, по словам информатора, Латш не «соглашался с ценностями этой администрации». По словам информатора, Латш предлагал передать «завершенные разведывательные продукты, частично необработанную разведывательную информацию и другую засекреченную документацию».

Иностранное государство, с которым он пытался установить контакт, в судебных документах не указано.

По данным следствия, в общении с агентом ФБР, выдававшим себя за посланника иностранной страны, Латш переписывал засекреченную информацию в блокнот в течение трех дней и заявлял о готовности передать эти данные.

Видеозаписи из помещения агентства показали, как Латш делал заметки, которые затем прятал в своих носках. Другой сотрудник агентства видел, как он прятал страницы в ланчбоксе.

1 мая ФБР провело операцию, в ходе которой Латш согласился передать засекреченную информацию через флеш-накопитель в общественном парке на севере Вирджинии. Устройство, как утверждается, содержало информацию, классифицированную как «секретно» и «совершенно секретно».

Примерно через неделю Латш снова связался с агентом и выразил интерес к гражданству этой страны, аргументируя это тем, что не ожидает улучшений в США в долгосрочной перспективе.

Далее Латш якобы снова пытался подготовить засекреченную информацию для передачи агенту, и утром 29 мая он приехал на место на севере Вирджинии, где был задержан, согласно документам.

Этот случай происходит на фоне растущих опасений в разведывательных кругах, что лица с доступом к важной секретной информации могут воспользоваться текущей нестабильностью для передачи данных иностранным государствам за деньги.

Латш работал в Агентстве разведки обороны с августа 2019 года, в последнее время — как дата-сайентист и ИТ-специалист по информационной безопасности в отделе противодействия внутренним угрозам, согласно судебным документам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада назначит 3 «международников» в Совещательную группу экспертов, которая будет отбирать новых членов Счетной палаты

Парламент вскоре назначит трех иностранных экспертов в состав совещательной группы, после чего начнется прием документов от кандидатов в члены Счетной палаты.

Комиссия по отбору директора БЭБ засекретила даже для кандидатов данные об их оценках за практические работы и людей, которые эти оценки выставляли

Конкурсная комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности отказала Виктору Дубовику в предоставлении информации о том, как и кем были выставлены оценки, обсуждались ли комиссией работы кандидатов, как подводились итоги, если экспертов было несколько, а на заседании Комиссии был объявлен только итоговый балл.

Комитет согласовал законопроект об получении образования военнослужащими 18-25 лет без отрыва от службы, но пока непонятно, как они будут это делать

Мужчины от 18 до 25 лет, призванные или подписавшие контракт, смогут обучаться без отрыва от военной службы – но пока непонятно, каким образом это должно быть реализовано в условиях боевых действий.

Наши позиции и предложения игнорируются, а хронические проблемы в судебной власти не решаются годами – Высший совет правосудия

Высший совет правосудия утвердил ежегодный доклад о состоянии обеспечения независимости судей в Украине.

Быстро назначить руководителя Гостаможслужбы, внести изменения в УПК – какие требования к Украине озвучили после визита миссии МВФ

В МВФ также отметили, что Украине нужно мобилизовать внутренние источники поступлений и выполнять Национальную стратегию доходов, а не только надеяться на внешних доноров.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Добрівська
    Наталія Добрівська
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва