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ІТ-спеціаліста з розвідки США підозрюють у спробі передати засекречену інформацію іноземному уряду

10:29, 30 травня 2025
Спеціаліста з ІТ Агентства розвідки оборони США заарештували за підозрою у спробі передати засекречену інформацію іноземному уряду.
ІТ-спеціаліста з розвідки США підозрюють у спробі передати засекречену інформацію іноземному уряду
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Спеціаліст з інформаційних технологій Агентства розвідки оборони США Нейтан Латш був заарештований 29 травня та звинувачений у спробі передати засекречену інформацію іноземному уряду, повідомило Міністерство юстиції США.

Як пише ABC News, розслідування проти 28-річного Латша розпочалося у березні, оскільки, за словами інформатора, Латш не «погоджувався з цінностями цієї адміністрації». За словами інформатора, Латш пропонував передати «завершені розвідувальні продукти, частково необроблену розвідувальну інформацію та іншу засекречену документацію».

Іноземна держава, з якою він намагався встановити контакт, у судових документах не вказана.

За даними слідства, у спілкуванні з агентом ФБР, який видавав себе за посланця іноземної країни, Латш переписував засекречену інформацію у блокнот протягом трьох днів і заявляв про готовність передати ці дані.

Відеозаписи з приміщення агентства показали, як Латш робив нотатки, які потім ховав у своїх шкарпетках. Інший співробітник агентства бачив, як він ховав сторінки у ланчбоксі.

1 травня ФБР провело операцію, у ході якої Латш погодився передати засекречену інформацію через флеш-накопичувач у громадському парку на півночі Вірджинії. Пристрій, як стверджується, містив інформацію, яка була класифікована як «секретно» та «таємно».

Приблизно через тиждень Латш знову зв’язався з агентом і висловив зацікавленість у громадянстві цієї країни, аргументуючи це тим, що не очікує покращень у США у довгостроковій перспективі.

Далі Латш нібито знову намагався підготувати засекречену інформацію для передачі агенту, і вранці 29 травня він приїхав на місце на півночі Вірджинії, де був затриманий, згідно з документами.

Цей випадок відбувається на фоні зростаючих побоювань у розвідувальних колах, що особи з доступом до важливої секретної інформації можуть скористатися нинішньою нестабільністю для передачі даних іноземним державам за гроші.

Латш працював в Агентстві розвідки оборони з серпня 2019 року, останнім часом — як дата-сайентіст і ІТ-спеціаліст з інформаційної безпеки у відділі протидії внутрішнім загрозам, згідно з судовими документами.

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США

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