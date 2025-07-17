Трамп заявил, что Coca-Cola изменила рецепт своего напитка по его просьбе

Дональд Трамп объявил, что Coca-Cola согласилась добавлять в напитки настоящий тростниковый сахар.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с компанией Coca-Cola об изменении рецепта напитка для американского рынка. По его словам, он убедил Coca-Cola использовать настоящий тростниковый сахар, а не его заменители.

"Я разговаривал с Coca-Cola относительно использования настоящего тростникового сахара в Coca-Cola в Соединенных Штатах, и они согласились это сделать. Я хотел бы поблагодарить всех руководителей Coca-Cola. Это будет очень хороший шаг с их стороны - увидите. Это просто лучше!" – написал Трамп в своей соцсети.

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