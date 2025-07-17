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Трамп заявив, що Coca-Cola змінила рецепт свого напою на його прохання

15:25, 17 липня 2025
Дональд Трамп оголосив, що Coca-Cola погодилася додавати у напої справжній тростинний цукор.
Трамп заявив, що Coca-Cola змінила рецепт свого напою на його прохання
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Президент США Дональд Трамп заявив, що домовився з компанією Coca-Cola про зміну рецепта напою для американського ринку. За його словами, він переконав Coca-Cola використовувати справжній тростинний цукор, а не його замінники.

“Я розмовляв з Coca-Cola щодо використання справжнього тростинного цукру в Coca-Cola у Сполучених Штатах, і вони погодилися це зробити. Я хотів би подякувати всім керівникам Coca-Cola. Це буде дуже хороший крок з їхнього боку — побачите. Це просто краще!” – написав Трамп у своїй соцмережі.

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    д.ю.н, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри цивільного права #2 Національного юридичноно ун-ту ім.Ярослава Мудрого, член НКР при ВС