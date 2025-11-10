Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Йоль обвиняется в пособничестве КНДР

Прокуратура Южной Кореи предъявила дополнительные обвинения бывшему президенту Юн Сок Йолю.

Специальный прокурор Южной Кореи предъявил новые обвинения бывшему президенту Юн Сок Йолю. Он подозревается в злоупотреблении властью и содействии враждебному государству, что, по версии обвинения, имело место во время краткосрочного введения режима чрезвычайного положения в 2024 году. Об этом сообщает Reuters.

По словам спикера прокурора Пак Чжи Йон, Юн пытался спровоцировать военный конфликт между Южной и Северной Кореей, чтобы объявить военное положение. В прокуратуре ссылаются на доказательства, найденные на мобильном телефоне военного чиновника, содержащие "некоторые слова", намекающие на потенциальные провокации против Северной Кореи, такие как "дроны" и "хирургический удар".

Согласно докладной записке, Юн, бывший министр обороны Ким Йон Хен и бывший руководитель военной разведки Йо Ин Хен планировали спровоцировать нападение Северной Кореи на Южную, сообщила представитель прокуратуры.

По ее словам, трое чиновников сговорились создать напряженность в стране, чтобы оправдать объявление военного положения.

Команда специального прокурора обвинила Юна и его военных командиров в том, что они отдали приказ провести тайную операцию с использованием беспилотников на севере страны с целью разжигания напряженности между соседями и оправдания его указа о военном положении.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, полиция Южной Кореи начала расследование в отношении президента по подозрению в госизмене. В жалобах упоминаются не только Юн Сок Йоль, но и бывший министр обороны Ким Йон Хен, начальник штаба армии Пак Ан Су и министр внутренних дел Ли Сан Мин. Их всех обвиняют в госизмене из-за объявления военного положения 3 декабря.

Как сообщалось, президент Южной Кореи объявил о введении военного положения в стране. По его словам, решение было принято для того, чтобы «искоренить просеверокорейские силы и поддержать конституционный порядок в стране».

После этого в стране запретили какую-либо политическую деятельность, протесты, а под контролем власти оказались все СМИ. Кроме того, здание парламента заблокировано, там находились военные.

Позже парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения в стране.

Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи Юн Сук Йоль во второй раз предстанет перед Конституционным судом.

