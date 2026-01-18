  1. В мире

Кая Каллас о таможенных угрозах Трампа странам ЕС: от этого выигрывают только Россия и Китай

11:49, 18 января 2026
Кая Каллас назвала таможенные угрозы Дональда Трампа «прекрасным временем» для РФ и Китая.
Фото: 24tv.ua
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп объявил о введении 10% пошлин на товары из ряда европейских стран. Начиная с 1 февраля под новые тарифы подпадут Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала таможенные угрозы президента США Дональда Трампа «прекрасным временем» для России и Китая. Об этом она написала на платформе X.

По словам Каллас, после заявления Трампа о повышении тарифов против ряда европейских союзников «Китай и Россия, вероятно, отлично проводят время», поскольку именно они «выигрывают» от разногласий между США и ЕС.

«Если безопасность Гренландии находится под угрозой, мы можем решить этот вопрос внутри НАТО. Тарифы рискуют сделать Европу и США беднее и подорвать наше общее процветание», — заявила Каллас.

Также она добавила, что нельзя позволить этому спору «отвлекать нас от нашей основной задачи» — помочь остановить войну России против Украины.

Добавим, ЕС созывает экстренное заседание послов из-за тарифной войны Дональда Трампа за Гренландию.

США россия ЕС Китай

