Кая Каллас про митні погрози Трампа країнам ЄС: від цього виграють лише Росія та Китай

Як раніше писала «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 10% мита на товари з низки європейських країн. Починаючи з 1 лютого, під нові тарифи потраплять Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія.

Голова європейської дипломатії Кая Каллас назвала митні погрози президента США Дональда Трампа «чудовим часом» для Росії та Китаю. Про це вона написала на платформі X.

За словами Каллас, після заяви Трампа про підвищення тарифів проти низки європейських союзників «Китай та росія, мабуть, мабуть, гарно проводять час», бо саме вони «виграють» від розбіжностей між США та ЄС.

«Якщо безпека Гренландії під загрозою, ми можемо вирішити це питання всередині НАТО. Тарифи ризикують зробити Європу та США біднішими та підірвати наше спільне процвітання», — заявила Каллас.

Також вона додала, що можна дозволити цій суперечці «відволікати нас від нашого основного завдання» — допомогти припинити війну Росії проти України.

Додамо, ЄС скликає екстрене засідання послів через тарифну війну Дональда Трампа за Гренландію.

