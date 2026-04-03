Суд в США запретил Трампу строить бальный зал на территории Белого дома

Федеральный судья приостановил строительство бального зала стоимостью 400 млн долларов на территории Белого дома, сославшись на отсутствие одобрения Конгресса.

Фото: АР

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Федеральный судья Ричард Леон запретил президенту США Дональду Трампу продолжать любые работы по возведению большого бального зала на месте бывшего восточного крыла Белого дома. Об этом пишет CNN.

Как ранее сообщалось, в иске, поданном 12 декабря, фонд заявляет, что Белый дом не провел необходимых проверок перед сносом исторического Восточного крыла в октябре. Организация утверждает, что ее опасения были проигнорированы, и подчеркивает: ни один президент не имеет права сносить части Белого дома без проведения соответствующих процедур.

В своем решении судья подчеркнул, что президент является лишь распорядителем Белого дома, а не его владельцем. Он также отложил исполнение решения на две недели, чтобы правительство могло подать апелляцию, однако предупредил, что любые строительные работы в этот период, не соответствующие решению суда, могут быть снесены в зависимости от исхода дела.

Суд пришел к выводу, что Дональд Трамп не получил необходимого одобрения Конгресса для реализации проекта, что является обязательным в соответствии с федеральным законодательством. Судья подчеркнул, что до момента получения законодательного разрешения строительство должно быть приостановлено.

Ричард Леон также отметил, что президент неправомерно сослался на закон, разрешающий использовать средства на обслуживание, ремонт и реконструкцию Белого дома, поскольку он не предусматривает снос целых зданий и возведение новых.

По данным CNN, администрация Трампа сразу сообщила о намерении подать апелляцию. Сам президент, комментируя ситуацию, назвал иск организации, инициировавшей дело, «бессмысленным» и раскритиковал ее в соцсетях.

Иск подала Национальная фондация охраны исторических памятников, которая заявила, что строительство ведется незаконно без согласования с Конгрессом. Ранее судья отказывался вмешиваться в дело, однако после появления новых аргументов пришел к выводу о нарушении закона.

Проект бального зала, по словам архитектора Шалома Баранеса, предусматривает площадь около 89 тысяч квадратных футов, что превышает площадь основного здания Белого дома. Дональд Трамп лично участвовал в разработке проекта и заявлял, что планирует завершить его к лету 2028 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.