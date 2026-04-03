Суд у США заборонив Трампу будувати бальний зал на території Білого дому

Федеральний суддя призупинив будівництво бального залу вартістю 400 млн доларів на території Білого дому, вказавши на відсутність схвалення Конгресу.

Фото: АР

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Федеральний суддя Річард Леон заборонив президенту США Дональду Трампу продовжувати будь-які роботи зі зведення великого бального залу на місці колишнього східного крила Білого дому. Про це пише CNN.

Як раніше повідомлялося, у позові, поданому 12 грудня, фонд заявляє, що Білий дім не провів необхідних перевірок перед знесенням історичного Східного крила в жовтні. Організація стверджує, що її занепокоєння було проігнороване, і наголошує: жоден президент не має права зносити частини Білого дому без проведення відповідних процедур.

У своєму рішенні суддя наголосив, що президент є лише розпорядником Білого дому, а не його власником. Він також відклав виконання рішення на два тижні, щоб уряд міг подати апеляцію, однак попередив, що будь-які будівельні роботи в цей період, які не відповідають рішенню суду, можуть бути знесені залежно від результату справи.

Суд дійшов висновку, що Дональд Трамп не отримав необхідного схвалення Конгресу для реалізації проєкту, що є обов’язковим згідно з федеральним законодавством. Суддя підкреслив, що до моменту законодавчого дозволу будівництво має бути припинене.

Річард Леон також зазначив, що президент неправомірно посилався на закон, який дозволяє використовувати кошти на обслуговування, ремонт і перебудову Білого дому, адже він не передбачає знесення цілих будівель і зведення нових.

За даними CNN, адміністрація Трампа одразу повідомила про намір подати апеляцію. Сам президент, коментуючи ситуацію, назвав позов організації, яка ініціювала справу, «безглуздим» і розкритикував її у соцмережах.

Позов подала Національна фундація охорони історичних пам’яток, яка заявила, що будівництво просувається незаконно без погодження з Конгресом. Раніше суддя відмовлявся втручатися у справу, однак після появи нових аргументів дійшов висновку про порушення закону.

Проєкт бального залу, за словами архітектора Шалома Баранеса, передбачає площу близько 89 тисяч квадратних футів, що перевищує площу основної будівлі Білого дому. Дональд Трамп особисто брав участь у розробці проєкту та заявляв, що планує завершити його до літа 2028 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.