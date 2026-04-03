Суд у США заборонив Трампу будувати бальний зал на території Білого дому

10:50, 3 квітня 2026
Федеральний суддя призупинив будівництво бального залу вартістю 400 млн доларів на території Білого дому, вказавши на відсутність схвалення Конгресу.
Федеральний суддя Річард Леон заборонив президенту США Дональду Трампу продовжувати будь-які роботи зі зведення великого бального залу на місці колишнього східного крила Білого дому. Про це пише CNN.

Як раніше повідомлялося, у позові, поданому 12 грудня, фонд заявляє, що Білий дім не провів необхідних перевірок перед знесенням історичного Східного крила в жовтні. Організація стверджує, що її занепокоєння було проігнороване, і наголошує: жоден президент не має права зносити частини Білого дому без проведення відповідних процедур.

У своєму рішенні суддя наголосив, що президент є лише розпорядником Білого дому, а не його власником. Він також відклав виконання рішення на два тижні, щоб уряд міг подати апеляцію, однак попередив, що будь-які будівельні роботи в цей період, які не відповідають рішенню суду, можуть бути знесені залежно від результату справи.

Суд дійшов висновку, що Дональд Трамп не отримав необхідного схвалення Конгресу для реалізації проєкту, що є обов’язковим згідно з федеральним законодавством. Суддя підкреслив, що до моменту законодавчого дозволу будівництво має бути припинене.

Річард Леон також зазначив, що президент неправомірно посилався на закон, який дозволяє використовувати кошти на обслуговування, ремонт і перебудову Білого дому, адже він не передбачає знесення цілих будівель і зведення нових.

За даними CNN, адміністрація Трампа одразу повідомила про намір подати апеляцію. Сам президент, коментуючи ситуацію, назвав позов організації, яка ініціювала справу, «безглуздим» і розкритикував її у соцмережах.

Позов подала Національна фундація охорони історичних пам’яток, яка заявила, що будівництво просувається незаконно без погодження з Конгресом. Раніше суддя відмовлявся втручатися у справу, однак після появи нових аргументів дійшов висновку про порушення закону.

Проєкт бального залу, за словами архітектора Шалома Баранеса, передбачає площу близько 89 тисяч квадратних футів, що перевищує площу основної будівлі Білого дому. Дональд Трамп особисто брав участь у розробці проєкту та заявляв, що планує завершити його до літа 2028 року.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

КАС ВС просить Велику Палату відступити від висновку про правила нарахування суддівської винагороди

КАС ВС дійшов висновку про наявність системної правової проблеми у нарахуванні суддівської винагороди за попередні роки.

ВП ВС підтвердила, що суддя в кримінальному процесі не має права задовольняти власний самовідвід самостійно

ВП ВС остаточно прирівняла порядок розгляду заяв про самовідвід до процедури відводу судді.

Роботодавець зобов’язаний пропонувати навіть тимчасові та строкові вакансії при скороченні — позиція ВС

Верховний Суд роз’яснив, що при скороченні роботодавець зобов’язаний пропонувати працівнику всі наявні вакансії, включно з тимчасовими та строковими, а невиконання цього обов’язку тягне незаконність звільнення та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Помилки у Резерв + та штрафи у 17 тисяч: у Раді зареєстрували проєкт про автоматичне виключення жінок із військового обліку

Системна проблема з незаконним взяттям жінок на військовий облік, яка раніше вирішувалася виключно через суди, нарешті отримала шанс на законодавче врегулювання.

Працівників ТЦК пропонують штрафувати за «бусифікацію» та помилки в реєстрі військовозобов’язаних

У парламенті ініціюють впровадження персональної відповідальності для посадовців ТЦК за порушення прав громадян.

