Неприятная новость на границе для мужчин до 45 лет – в Германии разразился скандал из-за нового закона

Закон о военной службе обязывает мужчин в возрасте до 45 лет получать разрешение армии на пребывание за границей более трёх месяцев.

В Германии вызвала возмущение норма закона о модернизации военной службы, которая предусматривает обязанность для мужчин в возрасте до 45 лет получать разрешение вооруженных сил на длительное пребывание за границей. Об этом сообщает The Guardian.

Речь идет о положении законодательства, которое вступило в силу 1 января и в целом направлено на укрепление армии. Документ, в частности, обязывает всех 18-летних мужчин заполнять анкету для оценки годности к службе, однако не предусматривает обязательного призыва.

Как отмечается, малозаметный пункт закона предусматривает, что мужчины в возрасте от 17 до 45 лет должны получить предварительное разрешение перед выездом из Германии на срок более трех месяцев. Это требование потенциально касается миллионов граждан, которые планируют учебу, работу или длительное пребывание за границей.

После того как на норму обратили внимание СМИ, она вызвала резонанс в обществе и активное обсуждение, в частности на фоне предыдущих протестов школьников из-за изменений в военной политике.

В Министерстве обороны подтвердили существование этого требования. Там пояснили, что закон создает правовую основу для возможного призыва в случае необходимости, а потому государству необходимо знать местонахождение потенциальных военнообязанных.

«Согласно формулировке закона, мужчины в возрасте от 17 лет обязаны получить предварительное разрешение соответствующего центра карьеры Бундесвера на пребывание за границей продолжительностью более трёх месяцев», — заявил представитель ведомства. По его словам, это правило действует до достижения 45-летнего возраста.

В то же время в министерстве подчеркнули, что норма фактически воспроизводит практику времен холодной войны и «не имеет практического значения», поскольку не предусматривает санкций за ее несоблюдение.

Также там отметили, что в нынешних условиях, когда военная служба является добровольной и страна не находится в состоянии чрезвычайной ситуации в сфере безопасности, разрешения на выезд должны предоставляться беспрепятственно. «Поскольку военная служба в соответствии с действующим законодательством основана исключительно на добровольном участии, такие разрешения, в принципе, должны быть предоставлены», — добавили в ведомстве.

В то же время процедура получения такого разрешения пока остается неясной, как и сроки ее прохождения.

Закон является частью стратегии увеличения численности Бундесвера до 460 тысяч человек к 2035 году, включая военнослужащих и резервистов. В настоящее время в Германии насчитывается около 182 тысяч действующих военнослужащих и менее 50 тысяч резервистов.

Обязательная военная служба в стране была приостановлена в 2011 году во время канцлерства Ангелы Меркель.

