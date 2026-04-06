Обмеження на виїзд за кордон для чоловіків до 45 років – у Німеччині спалахнув скандал через новий закон

Закон про військову службу вимагає від чоловіків до 45 років отримувати дозвіл армії на перебування за кордоном понад три місяці.

У Німеччині викликала обурення норма закону про модернізацію військової служби, яка передбачає обов’язок для чоловіків віком до 45 років отримувати дозвіл збройних сил для тривалого перебування за кордоном. Про це повідомляє The Guardian.

Йдеться про положення законодавства, яке набрало чинності 1 січня і загалом спрямоване на зміцнення армії. Документ, зокрема, зобов’язує всіх 18-річних чоловіків заповнювати анкету для оцінки придатності до служби, однак не передбачає обов’язкового призову.

Як зазначається, малопомітний пункт закону передбачає, що чоловіки віком від 17 до 45 років повинні отримати попередній дозвіл перед виїздом з Німеччини на термін понад три місяці. Ця вимога потенційно стосується мільйонів громадян, які планують навчання, роботу або тривале перебування за кордоном.

Після того як на норму звернули увагу медіа, вона спричинила резонанс у суспільстві та активне обговорення, зокрема на тлі попередніх протестів школярів через зміни у військовій політиці.

У Міністерстві оборони підтвердили існування цієї вимоги. Там пояснили, що закон створює правову основу для можливого призову в разі потреби, а тому державі необхідно знати місцеперебування потенційних військовозобов’язаних.

«Згідно з формулюванням закону, чоловіки віком від 17 років зобов’язані отримати попереднє схвалення відповідного центру кар’єри Бундесверу для перебування за кордоном тривалістю понад три місяці», – заявив речник відомства. За його словами, це правило діє до досягнення 45-річного віку.

Водночас у міністерстві наголосили, що норма фактично відтворює практику часів холодної війни і «не має практичного значення», оскільки не передбачає санкцій за її недотримання.

Також там зазначили, що за нинішніх умов, коли військова служба є добровільною і країна не перебуває у стані надзвичайної безпекової ситуації, дозволи на виїзд мають надаватися безперешкодно. «Оскільки військова служба згідно з чинним законодавством базується виключно на добровільній участі, такі дозволи, в принципі, повинні бути надані», – додали у відомстві.

Водночас процедура отримання такого дозволу поки що залишається незрозумілою, як і терміни її проходження.

Закон є частиною стратегії збільшення чисельності Бундесверу до 460 тисяч осіб до 2035 року, включно з військовими та резервістами. Наразі у Німеччині налічується близько 182 тисяч діючих військовослужбовців і менше ніж 50 тисяч резервістів.

Обов’язкову військову службу в країні було призупинено у 2011 році за часів канцлерства Ангели Меркель.

