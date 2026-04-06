Индия хочет привлечь змей и крокодилов к охране границы

20:01, 6 апреля 2026
Речь идет о труднодоступных речных участках, где невозможно установить заборы.
Индийские пограничники рассматривают нестандартный способ усиления охраны границы с Бангладеш — использование змей и крокодилов в труднодоступных участках. Об этом сообщает The Hindu со ссылкой на внутренний документ пограничной службы.

Речь идет о речных участках границы, где из-за сложного рельефа и частых наводнений невозможно установить заборы. В таких местах пограничникам поручили оценить, могут ли дикие рептилии помочь сдерживать незаконное пересечение границы.

В то же время сейчас это лишь предварительный анализ, а не решение к внедрению. В самой пограничной службе признают, что инициатива вызывает немало вопросов. В частности, непонятно, как именно обеспечить поставку таких животных и контроль за ними, а также какие последствия это может иметь для местного населения, проживающего вдоль рек.

Граница между Индией и Бангладеш протягивается более чем на 4 тысячи километров и проходит через сложную местность — реки, холмы и долины. Значительная часть территорий регулярно подвергается наводнениям, что усложняет установку ограждений. Хотя большая часть границы уже обустроена, сотни километров остаются без физических барьеров.

Эксперты предупреждают, что использование диких животных может создать дополнительные риски для гражданских, особенно во время наводнений, когда ситуация становится менее контролируемой. В то же время Индия продолжает искать способы борьбы с нелегальной миграцией и трансграничной преступностью в условиях сложного рельефа.

