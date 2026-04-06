Індія хоче залучити змій і крокодилів до охорони кордону

Індійські прикордонники розглядають нестандартний спосіб посилення охорони кордону з Бангладеш — використання змій і крокодилів у важкодоступних ділянках. Про це повідомляє The Hindu із посиланням на внутрішній документ прикордонної служби.

Йдеться про річкові відрізки кордону, де через складний рельєф і часті повені неможливо встановити паркани. У таких місцях прикордонникам доручили оцінити, чи можуть дикі рептилії допомогти стримувати незаконний перетин кордону.

Водночас наразі це лише попередній аналіз, а не рішення до впровадження. У самій прикордонній службі визнають, що ініціатива викликає чимало запитань. Зокрема, незрозуміло, як саме забезпечити постачання таких тварин і контроль за ними, а також які наслідки це може мати для місцевого населення, що проживає вздовж річок.

Кордон між Індією та Бангладеш простягається більш ніж на 4 тисячі кілометрів і проходить через складну місцевість — річки, пагорби та долини. Значна частина територій регулярно зазнає повеней, що ускладнює встановлення огорож. Хоча більшість кордону вже облаштована, сотні кілометрів залишаються без фізичних бар’єрів.

Експерти застерігають, що використання диких тварин може створити додаткові ризики для цивільних, особливо під час повеней, коли ситуація стає менш контрольованою. Водночас Індія продовжує шукати способи боротьби з нелегальною міграцією та транскордонною злочинністю в умовах складного рельєфу.

