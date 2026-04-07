  1. В мире

90 млрд евро кредита для Украины: Еврокомиссия готовит документы перед стартом финансирования

15:11, 7 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Выплаты задерживает вето Венгрии, однако техническая подготовка уже на финальном этапе.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейская комиссия продолжает подготовку сопроводительных документов к решению о предоставлении Украине кредита объемом €90 млрд, чтобы обеспечить выплату первого транша сразу после отмены венгерского вето. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии по экономическим вопросам Балаш Уйвари.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Решение о выделении средств было согласовано всеми государствами-членами ЕС еще в декабре на заседании Европейского совета. В то же время его реализацию заблокировала Венгрия.

В Еврокомиссии уточняют: в настоящее время продолжается работа над рядом ключевых документов. В частности, речь идет о Меморандуме о взаимопонимании, который станет основой новой программы макрофинансовой помощи, обновлении механизма Ukraine Facility, а также подготовке кредитного соглашения между Украиной и ЕС.

По словам Уйвари, эти документы должны обеспечить оперативный запуск финансирования: первый транш планируют предоставить максимально быстро после разблокирования решения.

Представитель также напомнил, что в декабре страны ЕС достигли полного консенсуса по этому пакету помощи и ожидается, что все государства-члены выполнят взятые обязательства.

«Нам нужно принять еще несколько документов. Например, будет Меморандум о взаимопонимании, который ляжет в основу новой программы макрофинансовой помощи Украине. Будет обновлен Ukraine facility, который лежит в основе механизма помощи Украине и будет важным каналом для распределения части помощи. И в конечном итоге нам также нужно разработать то, что мы называем кредитным соглашением между Украиной и нами. Поэтому мы работаем над этими элементами и делаем это как можно быстрее, чтобы иметь возможность осуществить первый транш как можно быстрее», — отметил Уйвари, передает «Интерфакс-Украина».

Дополнительно Еврокомиссия уже согласовала Стратегию финансирования Украины, которая детализирует потребности Киева на текущий год — в частности в сфере обороны и бюджетной поддержки. Документ передан на рассмотрение Совета ЕС, где ожидают его окончательного утверждения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

кредит Украина Еврокомиссия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
2 млн мужчин снимут с розыска ТЦК, но для них будут жесткие нововведения — Арахамия

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил о масштабной перегрузке системы и возможной амнистии для двух миллионов военнообязанных.

Комитет по вопросам Регламента выявил правовые коллизии в законопроекте о дисциплинарной ответственности судей КСУ

Регламентный комитет направил профильному комитету предложение доработать нормы о представителе ВРУ в КСУ.

Для прифронтовых аграриев готовят фискальные послабления

Парламент предлагает снизить налоговую нагрузку на земли, которые были в оккупации или находятся в зоне боевых действий.

У Резерв+ появился новый статус «оперативный резерв», массово блокирующий бронирование работников

Государство определило резервистов как первоочередной ресурс для доукомплектования воинских частей.

Правительство планирует масштабное обновление корпоративного законодательства: каких изменений ждать

Кабмин официально утвердил дорожную карту адаптации украинского законодательства к праву ЕС.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]