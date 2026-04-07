90 млрд евро кредита для Украины: Еврокомиссия готовит документы перед стартом финансирования

Выплаты задерживает вето Венгрии, однако техническая подготовка уже на финальном этапе.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейская комиссия продолжает подготовку сопроводительных документов к решению о предоставлении Украине кредита объемом €90 млрд, чтобы обеспечить выплату первого транша сразу после отмены венгерского вето. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии по экономическим вопросам Балаш Уйвари.

Решение о выделении средств было согласовано всеми государствами-членами ЕС еще в декабре на заседании Европейского совета. В то же время его реализацию заблокировала Венгрия.

В Еврокомиссии уточняют: в настоящее время продолжается работа над рядом ключевых документов. В частности, речь идет о Меморандуме о взаимопонимании, который станет основой новой программы макрофинансовой помощи, обновлении механизма Ukraine Facility, а также подготовке кредитного соглашения между Украиной и ЕС.

По словам Уйвари, эти документы должны обеспечить оперативный запуск финансирования: первый транш планируют предоставить максимально быстро после разблокирования решения.

Представитель также напомнил, что в декабре страны ЕС достигли полного консенсуса по этому пакету помощи и ожидается, что все государства-члены выполнят взятые обязательства.

«Нам нужно принять еще несколько документов. Например, будет Меморандум о взаимопонимании, который ляжет в основу новой программы макрофинансовой помощи Украине. Будет обновлен Ukraine facility, который лежит в основе механизма помощи Украине и будет важным каналом для распределения части помощи. И в конечном итоге нам также нужно разработать то, что мы называем кредитным соглашением между Украиной и нами. Поэтому мы работаем над этими элементами и делаем это как можно быстрее, чтобы иметь возможность осуществить первый транш как можно быстрее», — отметил Уйвари, передает «Интерфакс-Украина».

Дополнительно Еврокомиссия уже согласовала Стратегию финансирования Украины, которая детализирует потребности Киева на текущий год — в частности в сфере обороны и бюджетной поддержки. Документ передан на рассмотрение Совета ЕС, где ожидают его окончательного утверждения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.