  1. У світі

90 млрд євро кредиту для України: Єврокомісія готує документи перед стартом фінансування

15:11, 7 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Виплати затримує вето Угорщини, однак технічна підготовка вже на фінальному етапі.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європейська комісія продовжує підготовку супровідних документів до рішення про надання Україні кредиту обсягом €90 млрд, щоб забезпечити виплату першого траншу одразу після скасування угорського вето. Про це повідомив речник Єврокомісії з економічних питань Балаш Уйварі.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Рішення про виділення коштів було погоджене всіма державами-членами ЄС ще у грудні на засіданні Європейської ради. Водночас його реалізацію заблокувала Угорщина.

У Єврокомісії уточнюють: наразі триває робота над низкою ключових документів. Зокрема, йдеться про Меморандум про взаєморозуміння, який стане основою нової програми макрофінансової допомоги, оновлення механізму Ukraine Facility, а також підготовку кредитної угоди між Україною та ЄС.

За словами Уйварі, ці документи мають забезпечити оперативний запуск фінансування: перший транш планують надати максимально швидко після розблокування рішення.

Речник також нагадав, що в грудні країни ЄС досягли повного консенсусу щодо цього пакета допомоги і очікується, що всі держави-члени виконають взяті зобов’язання.

«Нам потрібно прийняти ще кілька документів. Наприклад, буде Меморандум про взаєморозуміння, який ляже в основу нової програми макрофінансової допомоги Україні. Буде оновлено Ukraine facility, що лежить в основі механізму допомоги Україні і буде важливим каналом для розподілу частини допомоги. І зрештою, нам також потрібно розробити те, що ми називаємо кредитною угодою між Україною та нами. Тож ми працюємо над цими елементами і робимо це якомога швидше, щоб мати змогу здійснити перший транш якомога швидше», — зазначив Уйварі, передає «Інтерфакс-Україна».

Додатково Єврокомісія вже погодила Стратегію фінансування України, яка деталізує потреби Києва на поточний рік — зокрема у сфері оборони та бюджетної підтримки. Документ передано на розгляд Ради ЄС, де очікують його остаточного схвалення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

кредит Україна Єврокомісія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]