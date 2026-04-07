90 млрд євро кредиту для України: Єврокомісія готує документи перед стартом фінансування

Виплати затримує вето Угорщини, однак технічна підготовка вже на фінальному етапі.

Європейська комісія продовжує підготовку супровідних документів до рішення про надання Україні кредиту обсягом €90 млрд, щоб забезпечити виплату першого траншу одразу після скасування угорського вето. Про це повідомив речник Єврокомісії з економічних питань Балаш Уйварі.

Рішення про виділення коштів було погоджене всіма державами-членами ЄС ще у грудні на засіданні Європейської ради. Водночас його реалізацію заблокувала Угорщина.

У Єврокомісії уточнюють: наразі триває робота над низкою ключових документів. Зокрема, йдеться про Меморандум про взаєморозуміння, який стане основою нової програми макрофінансової допомоги, оновлення механізму Ukraine Facility, а також підготовку кредитної угоди між Україною та ЄС.

За словами Уйварі, ці документи мають забезпечити оперативний запуск фінансування: перший транш планують надати максимально швидко після розблокування рішення.

Речник також нагадав, що в грудні країни ЄС досягли повного консенсусу щодо цього пакета допомоги і очікується, що всі держави-члени виконають взяті зобов’язання.

«Нам потрібно прийняти ще кілька документів. Наприклад, буде Меморандум про взаєморозуміння, який ляже в основу нової програми макрофінансової допомоги Україні. Буде оновлено Ukraine facility, що лежить в основі механізму допомоги Україні і буде важливим каналом для розподілу частини допомоги. І зрештою, нам також потрібно розробити те, що ми називаємо кредитною угодою між Україною та нами. Тож ми працюємо над цими елементами і робимо це якомога швидше, щоб мати змогу здійснити перший транш якомога швидше», — зазначив Уйварі, передає «Інтерфакс-Україна».

Додатково Єврокомісія вже погодила Стратегію фінансування України, яка деталізує потреби Києва на поточний рік — зокрема у сфері оборони та бюджетної підтримки. Документ передано на розгляд Ради ЄС, де очікують його остаточного схвалення.

