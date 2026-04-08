Дональд Трамп заявил о «полной победе» США после объявления перемирия с Ираном

США и Иран согласовали большинство пунктов будущего крупного соглашения.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня.

Позже в комментарии AFP Дональд Трамп объявил, что США одержали «полную и абсолютную победу», пишет France24.

Американского лидера спросили, считает ли он достижение перемирия между США и Ираном своей победой.

«Полная и абсолютная победа. 100 процентов. Без сомнения», — ответил Трамп.

При этом Трамп избежал прямого ответа на вопрос о том, вернется ли он к своим первоначальным угрозам уничтожить электростанции и мосты Ирана, если соглашение сорвется.

«Вам придется увидеть… У нас есть соглашение из 15 пунктов, большинство из которых уже согласовано. Посмотрим, что произойдет. Посмотрим, дойдет ли оно до конца», — ответил он.

Также президент США добавил, что любое мирное соглашение будет охватывать вопрос ядерного материала Ирана.

«Об этом будет прекрасно позабочено, иначе я бы не согласился», — сказал Трамп, не предоставив никаких подробностей о том, что произойдет с обогащенным ураном.

