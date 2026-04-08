Дональд Трамп заявив про «повну перемогу» США після оголошення перемир’я з Іраном

09:39, 8 квітня 2026
США та Іран узгодили більшість пунктів майбутньої великої угоди.
Дональд Трамп заявив про «повну перемогу» США після оголошення перемир’я з Іраном
Як раніше писала «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати та Іран погодилися на двотижневе припинення вогню.

Згодом у коментарі AFP Дональд Трамп оголосив, що США здобули «повну та абсолютну перемогу», пише France24.

Американського лідера запитали, чи вважає він досягнення перемир’я між США та Іраном своєю перемогою.

«Повна та абсолютна перемога. 100 відсотків. Без сумніву», – відповів Трамп.

При цьому Трамп уникнув прямої відповіді на запитання щодо того, чи повернеться він до своїх початкових погроз знищити електростанції та мости Ірану, якщо угода зірветься.

«Вам доведеться побачити…У нас є угода з 15 пунктів, більшість з яких вже узгоджено. Побачимо, що станеться. Побачимо, чи дійде вона до кінця», – відповів він.

Також президент США додав, що будь-яка мирна угода охоплюватиме питання ядерного матеріалу Ірану.

«Про це буде чудово подбано, інакше я б не погодився», – сказав Трамп, не надаючи жодних подробиць щодо того, що станеться зі збагаченим ураном.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ДПСУ підключать до держреєстрів, а процедури перевірки іноземців на кордоні уточнять

Законопроєкт передбачає розширення можливостей Державної прикордонної служби України у частині доступу до державних інформаційних ресурсів.

Закон про цифровізацію виконавчого провадження прийнято: документ чекає на підпис Президента

Верховна Рада ухвалила закон про реформу виконавчого провадження, але чи вирішило це всі проблеми.

В Україні підготують окрему стратегію дій на випадок ядерних і хімічних загроз

Законопроєктом пропонується впровадити Стратегію хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки.

Ярослава Максименко і скандал в АРМА: чому ігнорування рішень суду може коштувати посади і свободи

Справа щодо невиконання судових рішень отримала розвиток.

ВС: власник не може зняти особу з реєстрації, якщо суд уже підтвердив її право користування житлом

Верховний Суд наголосив, що наявність судового рішення про збереження права користування житлом унеможливлює зняття особи з реєстрації за заявою власника.

