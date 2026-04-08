Дональд Трамп заявив про «повну перемогу» США після оголошення перемир’я з Іраном

США та Іран узгодили більшість пунктів майбутньої великої угоди.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати та Іран погодилися на двотижневе припинення вогню.

Згодом у коментарі AFP Дональд Трамп оголосив, що США здобули «повну та абсолютну перемогу», пише France24.

Американського лідера запитали, чи вважає він досягнення перемир’я між США та Іраном своєю перемогою.

«Повна та абсолютна перемога. 100 відсотків. Без сумніву», – відповів Трамп.

При цьому Трамп уникнув прямої відповіді на запитання щодо того, чи повернеться він до своїх початкових погроз знищити електростанції та мости Ірану, якщо угода зірветься.

«Вам доведеться побачити…У нас є угода з 15 пунктів, більшість з яких вже узгоджено. Побачимо, що станеться. Побачимо, чи дійде вона до кінця», – відповів він.

Також президент США додав, що будь-яка мирна угода охоплюватиме питання ядерного матеріалу Ірану.

«Про це буде чудово подбано, інакше я б не погодився», – сказав Трамп, не надаючи жодних подробиць щодо того, що станеться зі збагаченим ураном.

