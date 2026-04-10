В Берлине откроется первый в ЕС Центр единства украинцев — стала известна дата

С 15 апреля в Берлине начнет работу первый в Европе Центр единства украинцев — Unity Hub Berlin. В нем можно будет получить консультации по возвращению в Украину, а также принять участие в образовательных и культурных мероприятиях. Об этом сообщили в Минсоцполитики.

По данным Eurostat, под временной защитой в странах Европейского Союза находятся более 4,3 миллиона украинцев. Наибольшее их количество — в Германии, где проживает около 1,2 миллиона граждан Украины. В этом контексте Центры единства рассматриваются как инструмент поддержания связи с украинцами за рубежом и содействия их возможному возвращению.

«Мы ценим поддержку ЕС и правительства Германии в содействии открытию и работе Центра единства в Берлине. Именно Германия стала первой страной, с которой Украина подписала совместную декларацию об открытии Центра единства. Мы хотим, чтобы Центр в Берлине стал пространством для поддержания связи наших граждан с Украиной, а также местом, где можно получить проверенную информацию для принятия решения о возвращении домой», — сказал министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.

К работе Центра уже присоединились международные и украинские организации. Они будут предоставлять широкий спектр услуг — от консультаций по вопросам возвращения и доступа к социальным услугам в Украине до образовательных, культурных и интеграционных программ.

Отдельно в центре планируются консультации Пенсионного фонда Украины по вопросам пенсий, жилищных субсидий, льгот и страховых взносов.

Также предусмотрено проведение регулярных мероприятий для детей и молодежи на основе украинской скаутской модели, профориентационных программ, обучения цифровым навыкам для разных возрастных групп, а также семинаров и консультаций по вопросам образования и противодействия дезинформации.

Администрирование Центра единства в Берлине будет осуществлять ООО «Агентство национального единства».

Сам Unity Hub Berlin сообщил, что Центр будет работать как пространство поддержки и взаимодействия для украинцев, а его адрес — Jägerstraße 54, Berlin, Germany, 10117.

