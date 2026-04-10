  1. В мире
  2. / В Украине

В Берлине откроется первый в ЕС Центр единства украинцев — стала известна дата

21:06, 10 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
С 15 апреля в столице Германии начнет работу Unity Hub Berlin, который станет платформой для поддержания связи украинцев с Родиной, предоставления консультаций и реализации образовательных и культурных программ.
Фото: Visit Ukraine
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 15 апреля в Берлине начнет работу первый в Европе Центр единства украинцев — Unity Hub Berlin. В нем можно будет получить консультации по возвращению в Украину, а также принять участие в образовательных и культурных мероприятиях. Об этом сообщили в Минсоцполитики.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным Eurostat, под временной защитой в странах Европейского Союза находятся более 4,3 миллиона украинцев. Наибольшее их количество — в Германии, где проживает около 1,2 миллиона граждан Украины. В этом контексте Центры единства рассматриваются как инструмент поддержания связи с украинцами за рубежом и содействия их возможному возвращению.

«Мы ценим поддержку ЕС и правительства Германии в содействии открытию и работе Центра единства в Берлине. Именно Германия стала первой страной, с которой Украина подписала совместную декларацию об открытии Центра единства. Мы хотим, чтобы Центр в Берлине стал пространством для поддержания связи наших граждан с Украиной, а также местом, где можно получить проверенную информацию для принятия решения о возвращении домой», — сказал министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.

К работе Центра уже присоединились международные и украинские организации. Они будут предоставлять широкий спектр услуг — от консультаций по вопросам возвращения и доступа к социальным услугам в Украине до образовательных, культурных и интеграционных программ.

Отдельно в центре планируются консультации Пенсионного фонда Украины по вопросам пенсий, жилищных субсидий, льгот и страховых взносов.

Также предусмотрено проведение регулярных мероприятий для детей и молодежи на основе украинской скаутской модели, профориентационных программ, обучения цифровым навыкам для разных возрастных групп, а также семинаров и консультаций по вопросам образования и противодействия дезинформации.

Администрирование Центра единства в Берлине будет осуществлять ООО «Агентство национального единства».

Сам Unity Hub Berlin сообщил, что Центр будет работать как пространство поддержки и взаимодействия для украинцев, а его адрес — Jägerstraße 54, Berlin, Germany, 10117.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Германия ЕС беженец

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]