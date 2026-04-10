У Берліні відкриють перший в ЄС Центр єдності українців – стала відома дата

З 15 квітня в столиці Німеччини почне роботу Unity Hub Berlin, який стане платформою для збереження зв’язку українців із Батьківщиною, надання консультацій та реалізації освітніх і культурних програм.

З 15 квітня у Берліні розпочне роботу перший у Європі Центр єдності українців — Unity Hub Berlin. У ньому можна буде отримати консультації щодо повернення в Україну, а також долучитися до освітніх і культурних заходів. Про це повідомили в Мінсоцполітики.

За даними Eurostat, під тимчасовим захистом у країнах Європейського Союзу перебуває понад 4,3 мільйона українців. Найбільша їх кількість — у Німеччині, де проживає близько 1,2 мільйона громадян України. У цьому контексті Центри єдності розглядаються як інструмент підтримки зв’язку з українцями за кордоном та сприяння їхньому можливому поверненню.

«Ми цінуємо підтримку ЄС та уряду Німеччини у сприянні відкриттю та роботі Центру єдності в Берліні. Саме Німеччина стала першою країною, з якою Україна підписала спільну декларацію про відкриття Центру єдності. Ми хочемо, щоб Центр у Берліні став простором для збереження зв’язку наших громадян з Україною, а також місцем, де можна отримати перевірену інформацію для прийняття рішення про повернення додому», – сказав Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін.

До роботи Центру вже долучилися міжнародні та українські організації. Вони забезпечуватимуть широкий спектр послуг — від консультацій щодо повернення та доступу до соціальних послуг в Україні до освітніх, культурних та інтеграційних програм.

Окремо в центрі плануються консультації Пенсійного фонду України з питань пенсій, житлових субсидій, пільг і страхових внесків.

Також передбачено проведення регулярних заходів для дітей і молоді на основі української скаутської моделі, профорієнтаційних програм, навчання цифровим навичкам для різних вікових груп, а також семінарів і консультацій з питань освіти та протидії дезінформації.

Адміністрування Центру єдності в Берліні здійснюватиме ТОВ «Агенція національної єдності».

Сам Unity Hub Berlin повідомив, що Центр працюватиме як простір підтримки та взаємодії для українців, а його адреса — Jägerstraße 54, Berlin, Germany, 10117.

