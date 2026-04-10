У Берліні відкриють перший в ЄС Центр єдності українців – стала відома дата
З 15 квітня у Берліні розпочне роботу перший у Європі Центр єдності українців — Unity Hub Berlin. У ньому можна буде отримати консультації щодо повернення в Україну, а також долучитися до освітніх і культурних заходів. Про це повідомили в Мінсоцполітики.
За даними Eurostat, під тимчасовим захистом у країнах Європейського Союзу перебуває понад 4,3 мільйона українців. Найбільша їх кількість — у Німеччині, де проживає близько 1,2 мільйона громадян України. У цьому контексті Центри єдності розглядаються як інструмент підтримки зв’язку з українцями за кордоном та сприяння їхньому можливому поверненню.
«Ми цінуємо підтримку ЄС та уряду Німеччини у сприянні відкриттю та роботі Центру єдності в Берліні. Саме Німеччина стала першою країною, з якою Україна підписала спільну декларацію про відкриття Центру єдності. Ми хочемо, щоб Центр у Берліні став простором для збереження зв’язку наших громадян з Україною, а також місцем, де можна отримати перевірену інформацію для прийняття рішення про повернення додому», – сказав Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін.
До роботи Центру вже долучилися міжнародні та українські організації. Вони забезпечуватимуть широкий спектр послуг — від консультацій щодо повернення та доступу до соціальних послуг в Україні до освітніх, культурних та інтеграційних програм.
Окремо в центрі плануються консультації Пенсійного фонду України з питань пенсій, житлових субсидій, пільг і страхових внесків.
Також передбачено проведення регулярних заходів для дітей і молоді на основі української скаутської моделі, профорієнтаційних програм, навчання цифровим навичкам для різних вікових груп, а також семінарів і консультацій з питань освіти та протидії дезінформації.
Адміністрування Центру єдності в Берліні здійснюватиме ТОВ «Агенція національної єдності».
Сам Unity Hub Berlin повідомив, що Центр працюватиме як простір підтримки та взаємодії для українців, а його адреса — Jägerstraße 54, Berlin, Germany, 10117.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.