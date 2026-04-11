Пентагон заключил рекордный контракт для ускоренного производства ракет к Patriot

Министерство обороны США хочет получить больше ракет PAC-3, которые сбивают баллистические цели.

Министерство обороны США согласовало с компанией Lockheed Martin условия контракта на 4,7 млрд долларов, который предусматривает ускорение производства ракет-перехватчиков Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE). Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Контракт заключен после семилетнего соглашения с Министерством обороны США о более чем утроении годового производства.

Издание отмечает, что PAC-3 MSE используется в основной системе перехвата ракет большой и средней дальности армии США и является основой противовоздушной обороны Вашингтона и их союзников.

Поставки PAC-3 MSE, на которые Украина опирается для защиты своей энергетической и военной инфраструктуры от баллистических ракет, стали существенно ограниченными после интенсивного использования в Персидском заливе против иранских ударов.

