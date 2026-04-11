Пентагон уклав рекордний контракт для прискореного виробництва ракет до Patriot

10:55, 11 квітня 2026
Міністерство оборони США хоче отримати більше ракет PAC-3, які збивають балістику.
Фото: noworries.news
Міністерство оборони США узгодило з компанією Lockheed Martin умови контракту на 4,7 млрд доларів, що передбачає прискорення виробництва ракет-перехоплювачів Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE). Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Контракт укладено після семирічної угоди з Міністерством оборони США про більш ніж потроєння річного виробництва.

Видання зазначає, що PAC-3 MSE використовується в основній системі перехоплення ракет великої та середньої дальності армії США та є основою протиповітряної оборони Вашингтону та їхніх союзників.

Поставки PAC-3 MSE, на яку Україна покладається для захисту своєї енергетичної та військової інфраструктури від балістичних ракет, стали суттєво обмеженими після інтенсивного використання в Перській затоці проти іранських ударів.

США Міноборони

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Комітет з питань Регламенту виявив правові колізії у законопроєкті про дисциплінарну відповідальність суддів КСУ

Регламентний комітет направив профільному комітету пропозицію доопрацювати норми про представника ВРУ в КСУ.

Воєнний стан не може бути підставою для прогулу: роботодавцям перепишуть правила звільнення працівників

У Раді пропонують уточнити підстави для звільнення працівників, які відсутні на роботі протягом трьох годин.

Лікарням дозволять ігнорувати цінові пороги на ліки для військових

Цивільні лікарні на відміну від військових госпіталів, обмежені у виборі препаратів і можуть призначати лише ті, що передбачені Кабміном та МОЗ.

Орест Мандзій: що відомо про нове обличчя митної реформи в України

Призначення Ореста Мандзія головою Держмитної служби стало виконанням чергового структурного маяка МВФ та ключовим кроком до реформи митниці.

Із проєкту Цивільного кодексу вилучили норму про «небажання мати дітей» як підставу для розлучення

До Ради подали оновлений проєкт Цивільного кодексу без норм про репродуктивні підстави для розірвання шлюбу.

