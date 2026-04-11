Пентагон уклав рекордний контракт для прискореного виробництва ракет до Patriot

Міністерство оборони США хоче отримати більше ракет PAC-3, які збивають балістику.

Фото: noworries.news

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони США узгодило з компанією Lockheed Martin умови контракту на 4,7 млрд доларів, що передбачає прискорення виробництва ракет-перехоплювачів Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE). Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Контракт укладено після семирічної угоди з Міністерством оборони США про більш ніж потроєння річного виробництва.

Видання зазначає, що PAC-3 MSE використовується в основній системі перехоплення ракет великої та середньої дальності армії США та є основою протиповітряної оборони Вашингтону та їхніх союзників.

Поставки PAC-3 MSE, на яку Україна покладається для захисту своєї енергетичної та військової інфраструктури від балістичних ракет, стали суттєво обмеженими після інтенсивного використання в Перській затоці проти іранських ударів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.