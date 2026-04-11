Суд в США признал неконституционным запрет на домашнее производство алкоголя, действовавший 158 лет

Апелляционный суд пришел к выводу, что такой запрет является чрезмерным способом реализации налоговых полномочий Конгресса.

Апелляционный суд США 10 апреля признал неконституционным почти 158-летний федеральный запрет на домашнее изготовление алкоголя, назвав его ненужным и ненадлежащим способом для Конгресса реализовывать свои налоговые полномочия, пишет Reuters.

Пятый окружной апелляционный суд США в Новом Орлеане принял решение в пользу некоммерческой организации Hobby Distillers Association и четырех из ее 1300 членов. Они утверждали, что люди должны иметь право изготавливать алкоголь дома — как хобби или для личного потребления, в частности, как в одном случае, для создания рецепта «яблочно-пироговой водки».

Запрет был частью закона, принятого во время Реконструкции в июле 1868 года, в частности для предотвращения уклонения от уплаты налогов на алкоголь, и предусматривал наказание до пяти лет лишения свободы и штраф в размере 10 тысяч долларов для нарушителей.

Излагая позицию коллегии из трех судей, судья апелляционного суда Эдит Холлан Джонс отметила, что запрет фактически снижает налоговые поступления, поскольку препятствует самому производству, в отличие от законов, регулирующих изготовление и маркировку алкогольных напитков, с которых государство может взимать налоги.

Она также подчеркнула, что по логике правительства Конгресс мог бы криминализировать практически любую деятельность в домохозяйстве, которая может оставаться вне внимания налоговых органов, включая дистанционную работу и домашний бизнес.

«Без какого-либо ограничивающего принципа теория правительства нарушала бы обязанность этого суда внимательно толковать Конституцию, чтобы избежать создания общих федеральных полномочий, подобных полицейским», — написала Джонс.

Адвокат Девин Уоткинс, представлявший Hobby Distillers Association, назвал это решение важным для определения границ федеральной власти.

Эндрю Гроссман, выступавший по делу от имени организации, назвал решение «важной победой для индивидуальной свободы», которая позволяет истцам «заниматься своей страстью к изготовлению качественных напитков в домашних условиях».

