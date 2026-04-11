Суд у США визнав неконституційною заборону на домашнє виробництво алкоголю, яка діяла 158 років

11:49, 11 квітня 2026
Апеляційний суд дійшов висновку, що така заборона є надмірним способом реалізації податкових повноважень Конгресу.
Апеляційний суд США 10 квітня визнав неконституційною майже 158-річну федеральну заборону на домашнє виготовлення алкоголю, назвавши її непотрібним і неналежним способом для Конгресу реалізовувати свої податкові повноваження, пише Reuters.

П’ятий окружний апеляційний суд США в Новому Орлеані ухвалив рішення на користь некомерційної організації Hobby Distillers Association та чотирьох із її 1300 членів. Вони стверджували, що люди повинні мати право виготовляти алкоголь вдома — як хобі або для особистого споживання, зокрема, як в одному випадку, для створення рецепта «яблучно-пирогової горілки».

Заборона була частиною закону, ухваленого під час Реконструкції у липні 1868 року, зокрема для запобігання ухиленню від сплати податків на алкоголь, і передбачала покарання до п’яти років ув’язнення та штраф у розмірі 10 тисяч доларів для порушників.

Викладаючи позицію колегії з трьох суддів, суддя апеляційного суду Едіт Холлан Джонс зазначила, що заборона фактично зменшує податкові надходження, оскільки перешкоджає самому виробництву, на відміну від законів, які регулюють виготовлення та маркування алкогольних напоїв, з яких держава може стягувати податки.

Вона також підкреслила, що за логікою уряду Конгрес міг би криміналізувати практично будь-яку діяльність у домогосподарстві, яка може залишитися поза увагою податкових органів, включно з дистанційною роботою та домашнім бізнесом.

«Без будь-якого обмежувального принципу теорія уряду порушувала б обов’язок цього суду уважно тлумачити Конституцію, щоб уникнути створення загальних федеральних повноважень, подібних до поліцейських», — написала Джонс.

Адвокат Девін Воткінс, який представляв Hobby Distillers Association, назвав це рішення важливим щодо визначення меж федеральної влади.

Ендрю Гроссман, який виступав у справі від імені організації, назвав рішення «важливою перемогою для індивідуальної свободи», що дозволяє позивачам «займатися своєю пристрастю до виготовлення якісних напоїв у домашніх умовах».

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Комітет з питань Регламенту виявив правові колізії у законопроєкті про дисциплінарну відповідальність суддів КСУ

Регламентний комітет направив профільному комітету пропозицію доопрацювати норми про представника ВРУ в КСУ.

Воєнний стан не може бути підставою для прогулу: роботодавцям перепишуть правила звільнення працівників

У Раді пропонують уточнити підстави для звільнення працівників, які відсутні на роботі протягом трьох годин.

Лікарням дозволять ігнорувати цінові пороги на ліки для військових

Цивільні лікарні на відміну від військових госпіталів, обмежені у виборі препаратів і можуть призначати лише ті, що передбачені Кабміном та МОЗ.

Орест Мандзій: що відомо про нове обличчя митної реформи в України

Призначення Ореста Мандзія головою Держмитної служби стало виконанням чергового структурного маяка МВФ та ключовим кроком до реформи митниці.

Із проєкту Цивільного кодексу вилучили норму про «небажання мати дітей» як підставу для розлучення

До Ради подали оновлений проєкт Цивільного кодексу без норм про репродуктивні підстави для розірвання шлюбу.

