Суд у США визнав неконституційною заборону на домашнє виробництво алкоголю, яка діяла 158 років

Апеляційний суд дійшов висновку, що така заборона є надмірним способом реалізації податкових повноважень Конгресу.

Апеляційний суд США 10 квітня визнав неконституційною майже 158-річну федеральну заборону на домашнє виготовлення алкоголю, назвавши її непотрібним і неналежним способом для Конгресу реалізовувати свої податкові повноваження, пише Reuters.

П’ятий окружний апеляційний суд США в Новому Орлеані ухвалив рішення на користь некомерційної організації Hobby Distillers Association та чотирьох із її 1300 членів. Вони стверджували, що люди повинні мати право виготовляти алкоголь вдома — як хобі або для особистого споживання, зокрема, як в одному випадку, для створення рецепта «яблучно-пирогової горілки».

Заборона була частиною закону, ухваленого під час Реконструкції у липні 1868 року, зокрема для запобігання ухиленню від сплати податків на алкоголь, і передбачала покарання до п’яти років ув’язнення та штраф у розмірі 10 тисяч доларів для порушників.

Викладаючи позицію колегії з трьох суддів, суддя апеляційного суду Едіт Холлан Джонс зазначила, що заборона фактично зменшує податкові надходження, оскільки перешкоджає самому виробництву, на відміну від законів, які регулюють виготовлення та маркування алкогольних напоїв, з яких держава може стягувати податки.

Вона також підкреслила, що за логікою уряду Конгрес міг би криміналізувати практично будь-яку діяльність у домогосподарстві, яка може залишитися поза увагою податкових органів, включно з дистанційною роботою та домашнім бізнесом.

«Без будь-якого обмежувального принципу теорія уряду порушувала б обов’язок цього суду уважно тлумачити Конституцію, щоб уникнути створення загальних федеральних повноважень, подібних до поліцейських», — написала Джонс.

Адвокат Девін Воткінс, який представляв Hobby Distillers Association, назвав це рішення важливим щодо визначення меж федеральної влади.

Ендрю Гроссман, який виступав у справі від імені організації, назвав рішення «важливою перемогою для індивідуальної свободи», що дозволяє позивачам «займатися своєю пристрастю до виготовлення якісних напоїв у домашніх умовах».

