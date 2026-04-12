В Италии разрешили брать оплачиваемый отпуск для ухода за больными домашними животными

Работники смогут официально оставаться дома для ухода за животными в случае неотложной ситуации.

В Италии парламент одобрил закон, позволяющий работникам брать оплачиваемые дни отпуска в случае болезни или смерти домашнего питомца. Об этом пишет Dog With Blog.

Фактически государство признало, что уход за животными может иметь такое же значение, как и забота о членах семьи. Благодаря этому решению Италия стала одной из первых стран Европы, которая закрепила подобную норму на законодательном уровне.

Согласно новым правилам, работники смогут брать несколько дней отпуска для ухода за домашним питомцем, но только при наличии справки от ветеринара.

В основе такого подхода лежит предыдущий судебный прецедент. Еще в 2017 году преподавательница из Рима выиграла дело о праве остаться дома с больным английским сеттером Куччиолой. Суд тогда признал, что оставление животного в критическом состоянии может рассматриваться как нарушение, а уход за ним — как обязанность владельца.

Отдельные правила также предусматривают меры предосторожности для работодателей. Домашнее животное должно быть зарегистрировано и иметь микрочип, а ветеринар должен подтвердить, что ситуация является неотложной и требует присутствия владельца.

Такой механизм, как отмечается, должен уравновешивать интересы работников и работодателей и в то же время гарантировать реальный уход за животными, которые в этом нуждаются.

