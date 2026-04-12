  У світі

В Італії дозволили брати оплачувану відпустку для догляду за хворими домашніми тваринами

07:36, 12 квітня 2026
Працівники зможуть офіційно залишатися вдома для догляду за тваринами у разі невідкладної ситуації.
В Італії парламент схвалив закон, який дозволяє працівникам брати оплачувані дні відпочинку у разі хвороби або смерті домашнього улюбленця. Про це пише Dog With Blog.

Фактично держава визнала, що догляд за тваринами може мати таке ж значення, як і турбота про членів родини. Завдяки цьому рішенню Італія стала однією з перших країн Європи, яка закріпила подібну норму на законодавчому рівні.

Згідно з новими правилами, працівники зможуть брати кілька днів відпустки для догляду за домашнім улюбленцем, але лише за наявності довідки від ветеринара.

В основі такого підходу лежить попередній судовий прецедент. Ще у 2017 році викладачка з Рима виграла справу щодо права залишитися вдома з хворим англійським сетером Куччіолою. Суд тоді визнав, що залишення тварини у критичному стані може розглядатися як порушення, а догляд за нею — як обов’язок власника.

Окремі правила також передбачають запобіжники для роботодавців. Домашня тварина має бути зареєстрована та мати мікрочіп, а ветеринар повинен підтвердити, що ситуація є невідкладною та потребує присутності власника.

Такий механізм, як зазначається, має балансувати інтереси працівників і роботодавців та водночас гарантувати реальний догляд за тваринами, які цього потребують.

