Цены на нефть резко взлетели после заявления США о блокаде портов Ирана

10:55, 13 апреля 2026
Стоимость нефти резко выросла после сообщений о блокировании США судоходства через Ормузский пролив.
Цены на нефть поднялись выше $100 за баррель 13 апреля, поскольку Военно-морские силы США анонсировали блокаду портов Ирана. Это произошло после того, как Вашингтон и Тегеран не смогли достичь соглашения о прекращении войны, пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $6,67, или 7,0%, до $101,87 за баррель.

Американская нефть West Texas Intermediate подорожала на $7,26, или 7,5%, до $103,83 за баррель после падения на 1,33% в ходе предыдущей сессии.

Напомним, США начнут блокировать все суда, которые заходят в порты Ирана или покидают их, начиная с 13 апреля 10:00 по восточному времени (17:00 по Киеву). 

