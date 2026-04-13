Ціни на нафту різко злетіли після заяви США про блокаду портів Ірану

Вартість нафти різко зросла після повідомлень про блокування США судноплавства через Ормузьку протоку.

Ціни на нафту піднялися вище $100 за барель 13 квітня, оскільки Військово-морські сили США анонсували блокаду портів Ірану. Це сталося після того, як Вашингтон і Тегеран не змогли досягти угоди про припинення війни, пише Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на $6,67, або 7,0%, до $101,87 за барель.

Американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на $7,26, або 7,5%, до $103,83 за барель після падіння на 1,33% під час попередньої сесії.

Нагадаємо, США почнуть блокувати всі судна, які заходять до портів Ірану або залишають їх, починаючи з 13 квітня 10:00 за східним часом (17:00 за Києвом).

