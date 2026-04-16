Европа перешла на цифровые границы — система EES уже вызвала задержки до трёх часов в аэропортах

Новый пограничный контроль в ЕС привёл к задержкам в аэропортах Франции, Германии и Италии.

Как сообщалось ранее, с 10 апреля на внешних границах стран, подключенных к системе Entry/Exit System (EES), начал полноценно действовать новый формат пограничного контроля. Вместо традиционных штампов в паспортах вводится цифровая фиксация въезда и выезда.

В то же время, по данным The Guardian, в ряде европейских аэропортов путешественники вынуждены ждать на пограничном контроле до трех часов из-за внедрения новой системы.

Международный совет аэропортов (ACI) сообщил, что задержки фиксируются, в частности, во Франции, Германии, Бельгии, Италии, Испании и Греции, где пассажиры проводят несколько часов в очередях на проверку документов.

Директор европейского подразделения ACI Оливье Янковец заявил, что ситуация может стать критической в ближайшие недели и особенно в период пикового летнего сезона.

«Эта ситуация в ближайшие недели, и безусловно, в пиковые летние месяцы, будет просто неуправляемой», — отметил он.

По его словам, очереди уже сейчас формируются в часы пик, когда пассажиропоток растет.

Система EES вступила в силу в странах Шенгенской зоны — 25 из 27 государств ЕС, а также в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии. Она предусматривает, что граждане третьих стран, в частности Великобритании, должны регистрировать личные и биометрические данные при пересечении границы.

Внедрение системы началось поэтапно с октября, однако уже вызвало задержки в отдельных аэропортах. Как сообщало BBC, в воскресенье более 100 пассажиров не смогли попасть на рейс easyJet из Милана в Манчестер из-за очередей на паспортном контроле.

Представители аэропортов и Европейской комиссии провели встречу, посвященную проблемам функционирования системы. По данным ACI, организация призвала продлить действие отдельных исключений и предоставить возможность временно приостанавливать проверки в случае перегрузки.

Янковец также подчеркнул, что ACI настаивает на механизме, который позволил бы «полностью приостанавливать регистрацию EES каждый раз, когда на пограничном контроле возникает чрезмерное время ожидания, которое просто неуправляемо».

В то же время представитель Еврокомиссии заявил, что система работает стабильно.

«С первых дней полноценной работы мы видим, что система работает очень хорошо. В подавляющем большинстве государств-членов нет никаких проблем», — отметил он.

В Еврокомиссии сообщили, что среднее время регистрации одного пассажира составляет около 70 секунд, тогда как в ACI оценивают его до пяти минут.

Кроме того, в Брюсселе признали наличие технических проблем в некоторых странах, однако подчеркнули, что они постепенно устраняются. По мнению Комиссии, государства-члены должны обеспечить надлежащее внедрение системы на местах.

