Європа перейшла на цифрові кордони – система EES уже викликала затримки до трьох годин в аеропортах

Новий прикордонний контроль у ЄС спричинив затримки в аеропортах Франції, Німеччини та Італії.

Як раніше повідомлялося, із 10 квітня на зовнішніх кордонах країн, підключених до системи Entry/Exit System (EES), почав повноцінно діяти новий формат прикордонного контролю. Замість традиційних штампів у паспортах запроваджується цифрова фіксація в’їзду та виїзду.

Водночас, за даними The Guardian, у низці європейських аеропортів мандрівники змушені чекати на прикордонному контролі до трьох годин через впровадження нової системи.

Міжнародна рада аеропортів (ACI) повідомила, що затримки фіксуються, зокрема, у Франції, Німеччині, Бельгії, Італії, Іспанії та Греції, де пасажири проводять кілька годин у чергах на перевірку документів.

Директор європейського підрозділу ACI Олів’є Янковець заявив, що ситуація може стати критичною в найближчі тижні та особливо в період пікового літнього сезону.

«Ця ситуація в найближчі тижні, і безумовно, в пікові літні місяці, буде просто некерованою», — зазначив він.

За його словами, черги вже зараз формуються у години пік, коли пасажиропотік зростає.

Система EES набула чинності в країнах Шенгенської зони — 25 із 27 держав ЄС, а також в Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії. Вона передбачає, що громадяни третіх країн, зокрема Великої Британії, мають реєструвати персональні та біометричні дані під час перетину кордону.

Впровадження системи почалося поетапно з жовтня, однак уже спричинило затримки в окремих аеропортах. Як повідомляло BBC, у неділю понад 100 пасажирів не змогли потрапити на рейс easyJet із Мілана до Манчестера через черги на паспортному контролі.

Представники аеропортів та Європейської комісії провели зустріч, присвячену проблемам функціонування системи. За даними ACI, організація закликала продовжити дію окремих винятків і надати можливість тимчасово призупиняти перевірки у разі перевантаження.

Янковець також наголосив, що ACI наполягає на механізмі, який дозволив би «повністю призупиняти реєстрацію EES щоразу, коли на прикордонному контролі виникає надмірний час очікування, який є просто некерованим».

Водночас речник Єврокомісії заявив, що система працює стабільно.

«З перших днів повноцінної роботи ми бачимо, що система працює дуже добре. У переважній більшості держав-членів немає жодних проблем», — зазначив він.

У Єврокомісії повідомили, що середній час реєстрації одного пасажира становить близько 70 секунд, тоді як у ACI оцінюють його до п’яти хвилин.

Також у Брюсселі визнали наявність технічних проблем у частини країн, однак наголосили, що вони поступово усуваються. Держави-члени, за позицією Комісії, мають забезпечити належне впровадження системи на місцях.

