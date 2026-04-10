В українців при в’їзді до ЄС можуть сканувати паспорт та брати відбитки пальців – що змінилося на кордоні з 10 квітня

Нова система в’їзду та виїзду до Шенгенської зони передбачає цифрову фіксацію даних мандрівників і поступову відмову від ручних штампів у паспортах.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Із 10 квітня на зовнішніх кордонах країн, підключених до системи Entry/Exit System (EES), почне повноцінно діяти новий формат прикордонного контролю. Замість традиційних штампів у паспортах запроваджується цифровий облік в’їзду та виїзду. Про це йдеться в офіційному роз’ясненні Європейського Союзу.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», система в’їзду/виїзду (Entry/Exit System) — це частина оновленого управління кордонами Європейського Союзу. Вона покликана оптимізувати перевірки та посилити внутрішню безпеку.

Що змінюється на кордоні:

замість штампів у паспорті дані про перетин кордону фіксуватимуться в цифровій системі

під час першого в’їзду можуть сканувати паспорт

також можуть робити фото та знімати відбитки пальців

Кого стосуються нові правила:

громадян третіх країн, які в’їжджають до Шенгенської зони на короткий термін

йдеться про перебування до 90 днів

Кого не зачіпають зміни:

українців із тимчасовим захистом у країнах ЄС

осіб, які мають посвідку на проживання в країнах ЄС

Головне:

для короткострокових поїздок контроль стане більш цифровим та автоматизованим

для українців із легальним статусом проживання в ЄС порядок перетину кордону через EES не змінюється.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.