В українців при в’їзді до ЄС можуть сканувати паспорт та брати відбитки пальців – що змінилося на кордоні з 10 квітня
Із 10 квітня на зовнішніх кордонах країн, підключених до системи Entry/Exit System (EES), почне повноцінно діяти новий формат прикордонного контролю. Замість традиційних штампів у паспортах запроваджується цифровий облік в’їзду та виїзду. Про це йдеться в офіційному роз’ясненні Європейського Союзу.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», система в’їзду/виїзду (Entry/Exit System) — це частина оновленого управління кордонами Європейського Союзу. Вона покликана оптимізувати перевірки та посилити внутрішню безпеку.
Що змінюється на кордоні:
- замість штампів у паспорті дані про перетин кордону фіксуватимуться в цифровій системі
- під час першого в’їзду можуть сканувати паспорт
- також можуть робити фото та знімати відбитки пальців
Кого стосуються нові правила:
- громадян третіх країн, які в’їжджають до Шенгенської зони на короткий термін
- йдеться про перебування до 90 днів
Кого не зачіпають зміни:
- українців із тимчасовим захистом у країнах ЄС
- осіб, які мають посвідку на проживання в країнах ЄС
Головне:
- для короткострокових поїздок контроль стане більш цифровим та автоматизованим
- для українців із легальним статусом проживання в ЄС порядок перетину кордону через EES не змінюється.
