В українців при в’їзді до ЄС можуть сканувати паспорт та брати відбитки пальців – що змінилося на кордоні з 10 квітня

13:36, 10 квітня 2026
Нова система в’їзду та виїзду до Шенгенської зони передбачає цифрову фіксацію даних мандрівників і поступову відмову від ручних штампів у паспортах.
Із 10 квітня на зовнішніх кордонах країн, підключених до системи Entry/Exit System (EES), почне повноцінно діяти новий формат прикордонного контролю. Замість традиційних штампів у паспортах запроваджується цифровий облік в’їзду та виїзду. Про це йдеться в офіційному роз’ясненні Європейського Союзу.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», система в’їзду/виїзду (Entry/Exit System) — це частина оновленого управління кордонами Європейського Союзу. Вона покликана оптимізувати перевірки та посилити внутрішню безпеку.

Що змінюється на кордоні:

  • замість штампів у паспорті дані про перетин кордону фіксуватимуться в цифровій системі
  • під час першого в’їзду можуть сканувати паспорт
  • також можуть робити фото та знімати відбитки пальців

Кого стосуються нові правила:

  • громадян третіх країн, які в’їжджають до Шенгенської зони на короткий термін
  • йдеться про перебування до 90 днів

Кого не зачіпають зміни:

  • українців із тимчасовим захистом у країнах ЄС
  • осіб, які мають посвідку на проживання в країнах ЄС

Головне:

  • для короткострокових поїздок контроль стане більш цифровим та автоматизованим
  • для українців із легальним статусом проживання в ЄС порядок перетину кордону через EES не змінюється.

