У украинцев при въезде в ЕС могут сканировать паспорт и снимать отпечатки пальцев — что изменилось на границе с 10 апреля
С 10 апреля на внешних границах стран, подключенных к системе Entry/Exit System (EES), начнет полноценно действовать новый формат пограничного контроля. Вместо традиционных штампов в паспортах вводится цифровой учет въезда и выезда. Об этом говорится в официальном разъяснении Европейского Союза.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», система въезда/выезда (Entry/Exit System) — это часть обновленного управления границами Европейского Союза. Она призвана оптимизировать проверки и усилить внутреннюю безопасность.
Что меняется на границе:
- вместо штампов в паспорте данные о пересечении границы будут фиксироваться в цифровой системе
- при первом въезде могут сканировать паспорт
- также могут делать фото и снимать отпечатки пальцев
Кого касаются новые правила:
- граждане третьих стран, въезжающие в Шенгенскую зону на короткий срок
- речь идет о пребывании до 90 дней
Кого не затрагивают изменения:
- украинцев с временной защитой в странах ЕС
- лиц, имеющих вид на жительство в странах ЕС
Главное:
- для краткосрочных поездок контроль станет более цифровым и автоматизированным
- для украинцев с легальным статусом проживания в ЕС порядок пересечения границы через EES не меняется.
