  1. В Украине
  2. / В мире

У украинцев при въезде в ЕС могут сканировать паспорт и снимать отпечатки пальцев — что изменилось на границе с 10 апреля

13:36, 10 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Новая система въезда и выезда в Шенгенскую зону предусматривает цифровую фиксацию данных путешественников и постепенный отказ от ручных штампов в паспортах.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 10 апреля на внешних границах стран, подключенных к системе Entry/Exit System (EES), начнет полноценно действовать новый формат пограничного контроля. Вместо традиционных штампов в паспортах вводится цифровой учет въезда и выезда. Об этом говорится в официальном разъяснении Европейского Союза.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», система въезда/выезда (Entry/Exit System) — это часть обновленного управления границами Европейского Союза. Она призвана оптимизировать проверки и усилить внутреннюю безопасность.

Что меняется на границе:

  • вместо штампов в паспорте данные о пересечении границы будут фиксироваться в цифровой системе
  • при первом въезде могут сканировать паспорт
  • также могут делать фото и снимать отпечатки пальцев

Кого касаются новые правила:

  • граждане третьих стран, въезжающие в Шенгенскую зону на короткий срок
  • речь идет о пребывании до 90 дней

Кого не затрагивают изменения:

  • украинцев с временной защитой в странах ЕС
  • лиц, имеющих вид на жительство в странах ЕС

Главное:

  • для краткосрочных поездок контроль станет более цифровым и автоматизированным
  • для украинцев с легальным статусом проживания в ЕС порядок пересечения границы через EES не меняется.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС Украина граница пересечение границы

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]