У украинцев при въезде в ЕС могут сканировать паспорт и снимать отпечатки пальцев — что изменилось на границе с 10 апреля

Новая система въезда и выезда в Шенгенскую зону предусматривает цифровую фиксацию данных путешественников и постепенный отказ от ручных штампов в паспортах.

С 10 апреля на внешних границах стран, подключенных к системе Entry/Exit System (EES), начнет полноценно действовать новый формат пограничного контроля. Вместо традиционных штампов в паспортах вводится цифровой учет въезда и выезда. Об этом говорится в официальном разъяснении Европейского Союза.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», система въезда/выезда (Entry/Exit System) — это часть обновленного управления границами Европейского Союза. Она призвана оптимизировать проверки и усилить внутреннюю безопасность.

Что меняется на границе:

вместо штампов в паспорте данные о пересечении границы будут фиксироваться в цифровой системе

при первом въезде могут сканировать паспорт

также могут делать фото и снимать отпечатки пальцев

Кого касаются новые правила:

граждане третьих стран, въезжающие в Шенгенскую зону на короткий срок

речь идет о пребывании до 90 дней

Кого не затрагивают изменения:

украинцев с временной защитой в странах ЕС

лиц, имеющих вид на жительство в странах ЕС

Главное:

для краткосрочных поездок контроль станет более цифровым и автоматизированным

для украинцев с легальным статусом проживания в ЕС порядок пересечения границы через EES не меняется.

