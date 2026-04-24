В Южной Корее арестовали мужчина за фотографию волка, созданную с помощью ИИ

Полиция задержала мужчину, который создал фейковое фото сбежавшего волка с помощью искусственного интеллекта, из-за чего поисковые группы отправились в ложном направлении.

Южную Корею охватили девятидневные поиски волка, который сбежал из зоопарка — операцию, как теперь сообщает полиция, временно сорвало сгенерированное искусственным интеллектом изображение, пишет Newser.

Полиция города Тэджон заявила, что задержала 40-летнего мужчину, который создал и распространил фальшивое изображение волка по имени Ньокгу, сбежавшего из зоопарка, из-за чего в начале месяца поисковые группы направились в неправильное место.

Поддельное фото якобы показывало двухлетнего волка, бегущего через перекресток возле зоопарка O-World, сообщает Chosun Daily.

Изображение восприняли настолько серьезно, что местным жителям направили экстренное сообщение с предупреждением, что «волк переместился к перекрестку O-World», а само фото продемонстрировали во время брифинга для прессы.

До этого власти сосредотачивали поиски в окружающих горах, однако впоследствии расширили территорию поиска, включив место, изображенное на фото.

По данным BBC, мужчина заявил следователям, что создал изображение «ради развлечения». Его подозревают в воспрепятствовании работе государственных органов путем обмана. В случае признания виновным ему грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до примерно 6 700 долларов.

Ньокгу, который является частью программы по восстановлению популяции корейского волка, исчезнувшего в дикой природе, удалось поймать через девять дней после побега из зоопарка O-World. Эта история получила общенациональный резонанс и даже побудила президента Ли Чже Мена публично помолиться за успешное завершение поисков.

После задержания волка в интернете появилось большое количество мемов с его изображением, созданных с помощью искусственного интеллекта.

