Джорджа Мелони выступила против приглашения Путина на саммит G20

19:29, 24 апреля 2026
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила против намерения США пригласить главу Кремля Владимира Путина на саммит G20 в Майами, пишет Ansa. 

Она подчеркнула, что сейчас не время делать шаги навстречу диктатору, а наоборот — требовать от него уступок.

«Что касается Путина на саммите G20, то я считаю, что именно сейчас мы должны попросить Путина сделать несколько шагов навстречу, а не самим делать их», — сказала она.

Глава правительства Италии напомнила, что Вашингтон в последние месяцы уже сделал немало таких шагов в отношении Москвы, однако в ответ этого не увидели.

«США, особенно в последние месяцы, сделали, скажем так, несколько шагов навстречу России, а с другой стороны мы не увидели столько же шагов в ответ. Я считаю, что именно сейчас настало время требовать их», — добавила Мелони.

