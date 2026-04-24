В США отменяют требование раскрывать данные о психическом здоровье для получения адвокатской лицензии

20:19, 24 апреля 2026
Орган, формирующий стандарты для юристов в США, убрал из анкеты вопросы о психическом здоровье кандидатов, чтобы не отпугивать будущих адвокатов от обращения за помощью.
В США отменяют требование раскрывать данные о психическом здоровье для получения адвокатской лицензии
Будущих адвокатов в США больше не должны обязывать раскрывать детали своего психического состояния или лечения для получения лицензии на юридическую практику — к такому выводу пришла Национальная конференция экзаменаторов адвокатуры (NCBE), пишет Reuters.

Организация решила исключить из типовой анкеты «характера и пригодности» вопрос, который требовал от кандидатов сообщать о «любом состоянии или нарушении», влияющем на способность практиковать право, в том числе психические, эмоциональные или нервные расстройства.

Хотя отдельные штаты самостоятельно определяют критерии допуска к профессии, исключение этого пункта из анкеты NCBE усиливает многолетние усилия по отказу от подобных требований. Сторонники изменений подчеркивают, что такие вопросы сдерживают студентов-юристов от обращения за помощью из-за страха быть недопущенными к адвокатуре.

Многие штаты используют анкету NCBE как основу для собственных проверок «характера и пригодности» — процедуры, которую должны пройти все выпускники юридических факультетов для получения права на практику и которая призвана защищать общество от недобросовестных юристов.

Профессор Стэнфордской школы права Нора Фримен Энгстром назвала эти изменения «шагом в правильном направлении». По ее словам, нет надежных доказательств того, что психическое здоровье кандидата влияет на его профессиональную компетентность с точки зрения защиты потребителей. В NCBE отметили, что обновленная анкета больше сосредоточена на поведении кандидатов и подчеркивает, что обращение за лечением или поддержкой оценивается положительно.

Американская психологическая ассоциация еще в 2023 году пообещала работать вместе с Американской ассоциацией юристов и региональными адвокатскими организациями над отменой вопросов о психическом здоровье в процедурах допуска к профессии. С 2018 года как минимум шесть штатов уже существенно изменили или отменили такие требования, в частности Нью-Йорк, Вирджиния, Нью-Джерси и Огайо.

Новая версия анкеты, представленная в этом месяце, содержит уточненный вопрос: заявлял ли кандидат о медицинском или психическом состоянии, зависимости или злоупотреблении алкоголем или наркотиками как объяснении во время расследования его поведения за последние пять лет в учебном заведении, государственном органе, профессиональной организации или на работе.

Этот вопрос значительно уже предыдущего, который требовал раскрывать любые психические расстройства или зависимости, «каким-либо образом влияющие» на способность практиковать право. Ранее также нужно было предоставлять информацию о лечении, врачах и медицинских учреждениях — в новой версии этого уже нет.

В то же время обе версии анкеты сохраняют требование сообщать о случаях неправомерного поведения, связанных с употреблением алкоголя или наркотиков.

Эксперты отмечают, что акцент на поведении кандидатов является более эффективным подходом, чем широкое раскрытие информации о психическом здоровье, особенно с учетом роста количества таких диагнозов, что усложняет их контроль и проверку.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Из Семейного кодекса уберут обязанность органов опеки сообщать регистраторам о наличии имущества у детей

Кабмин предлагает убрать из Семейного кодекса норму о «сообщении» относительно имущества ребенка, поскольку она не имеет правовых последствий.

Ипотека и права детей: когда отсутствие разрешения опеки не спасает сделку от отмены

Судебная практика разрушает мифы о невозможности отчуждения жилья, где проживают дети: когда отсутствие согласия органа опеки не является основанием для недействительности сделки.

ПФУ сможет взыскать долг по ЕСВ фактически без срока давности

Отсутствие сроков давности по начислению и взысканию недоимки, штрафов и пени означает, что любая ошибка в отчетности может иметь финансовые последствия даже спустя годы.

Кабмин пересмотрел размер вознаграждений для государственных исполнителей: сколько они заработают

Кабинет Министров Украины утвердил новые пропорции распределения исполнительного сбора между государственными исполнителями.

Командир отвечает за подчиненных: дело о смерти мобилизованного может стать прецедентом

Дела о превышении полномочий работниками ТЦК регулярно появляются в новостях: изменит ли ситуацию судебное разбирательство дела о смерти мобилизованного.

