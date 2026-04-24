  1. В мире

Адвоката из США оштрафовали на 5000 долларов за повторное злоупотребление искусственным интеллектом

21:13, 24 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд обязал юриста уплатить штраф и пройти обучение по этике после повторного использования фейковых судебных прецедентов, созданных искусственным интеллектом.
Фото: odaysfamilylawyer.co.uk
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Адвокат из штата Нью-Джерси должен заплатить штраф в размере 5 000 долларов за повторное использование вымышленных, сгенерированных искусственным интеллектом судебных прецедентов в процессуальных документах — такое решение принял федеральный судья, пишет Bloomberg Law.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Речь идет о Радже Раджане из города Черри-Хилл, который, по словам судьи Кая Н. Скотта из Окружного суда США Восточного округа Пенсильвании, не смог назвать «ни одной уважительной причины», почему не проверил ошибочные ссылки в своих подачах.

Суд также обязал адвоката пройти дополнительные курсы повышения квалификации по вопросам искусственного интеллекта и юридической этики, а также предоставить подтверждение уже пройденного соответствующего обучения.

Несмотря на то, что Раджан просил ограничиться «умеренным сдерживающим штрафом» в 950 долларов, ссылаясь на то, что уже заплатил более 73 500 долларов санкций ранее, суд отклонил это ходатайство. Судья отметила, что существенное уменьшение штрафа за повторное нарушение правил гражданского судопроизводства не обеспечит надлежащего реагирования на систематическое поведение. Ранее адвоката уже штрафовали на 2 500 долларов за аналогичное нарушение.

Судья подчеркнула, что суд «до сих пор возмущен ненадлежащим поведением» юриста.

Обязанность пройти обучение является частью более широкой тенденции среди федеральных судей, которые стремятся к тому, чтобы адвокаты усваивали уроки после этических нарушений, связанных с использованием искусственного интеллекта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США адвокат искусственный интеллект ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Из Семейного кодекса уберут обязанность органов опеки сообщать регистраторам о наличии имущества у детей

Кабмин предлагает убрать из Семейного кодекса норму о «сообщении» относительно имущества ребенка, поскольку она не имеет правовых последствий.

Ипотека и права детей: когда отсутствие разрешения опеки не спасает сделку от отмены

Судебная практика разрушает мифы о невозможности отчуждения жилья, где проживают дети: когда отсутствие согласия органа опеки не является основанием для недействительности сделки.

ПФУ сможет взыскать долг по ЕСВ фактически без срока давности

Отсутствие сроков давности по начислению и взысканию недоимки, штрафов и пени означает, что любая ошибка в отчетности может иметь финансовые последствия даже спустя годы.

Кабмин пересмотрел размер вознаграждений для государственных исполнителей: сколько они заработают

Кабинет Министров Украины утвердил новые пропорции распределения исполнительного сбора между государственными исполнителями.

Командир отвечает за подчиненных: дело о смерти мобилизованного может стать прецедентом

Дела о превышении полномочий работниками ТЦК регулярно появляются в новостях: изменит ли ситуацию судебное разбирательство дела о смерти мобилизованного.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]