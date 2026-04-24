Адвоката из США оштрафовали на 5000 долларов за повторное злоупотребление искусственным интеллектом

Суд обязал юриста уплатить штраф и пройти обучение по этике после повторного использования фейковых судебных прецедентов, созданных искусственным интеллектом.

Адвокат из штата Нью-Джерси должен заплатить штраф в размере 5 000 долларов за повторное использование вымышленных, сгенерированных искусственным интеллектом судебных прецедентов в процессуальных документах — такое решение принял федеральный судья, пишет Bloomberg Law.

Речь идет о Радже Раджане из города Черри-Хилл, который, по словам судьи Кая Н. Скотта из Окружного суда США Восточного округа Пенсильвании, не смог назвать «ни одной уважительной причины», почему не проверил ошибочные ссылки в своих подачах.

Суд также обязал адвоката пройти дополнительные курсы повышения квалификации по вопросам искусственного интеллекта и юридической этики, а также предоставить подтверждение уже пройденного соответствующего обучения.

Несмотря на то, что Раджан просил ограничиться «умеренным сдерживающим штрафом» в 950 долларов, ссылаясь на то, что уже заплатил более 73 500 долларов санкций ранее, суд отклонил это ходатайство. Судья отметила, что существенное уменьшение штрафа за повторное нарушение правил гражданского судопроизводства не обеспечит надлежащего реагирования на систематическое поведение. Ранее адвоката уже штрафовали на 2 500 долларов за аналогичное нарушение.

Судья подчеркнула, что суд «до сих пор возмущен ненадлежащим поведением» юриста.

Обязанность пройти обучение является частью более широкой тенденции среди федеральных судей, которые стремятся к тому, чтобы адвокаты усваивали уроки после этических нарушений, связанных с использованием искусственного интеллекта.

