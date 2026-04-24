Супруги выбросили почти 100 кроликов в лесу, часть из них погибла — суд наказал пару

Супругам пожизненно запретили содержать животных за жестокое обращение с кроликами.

В Великобритании супругов, которые выбросили около 90 кроликов в лесу в графстве Вустершир, пожизненно лишили права содержать животных и назначили условные тюремные сроки. Об этом сообщило Королевское общество защиты животных (RSPCA).

Члены общественности обнаружили кроликов, свободно бегавших, в ноябре 2024 года. Среди оставленных Кевином Льюисом и Мишель Дикин в лесу Чаддесли-Вуд в Чаддесли-Корбетт было найдено 23 мертвых животных.

По заключению ветеринара, травмы были вызваны драками между кроликами за территорию, социальное доминирование, спаривание или еду, отметили в организации.

49-летний Кевин Льюис и 51-летняя Мишель Дикин признали вину и были приговорены к 18 неделям лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 18 месяцев. В суде также сообщили, что ранее они брали к себе оставленных животных — кроликов и кошек, однако впоследствии не справились с их содержанием и накопили долг в 25 тысяч фунтов стерлингов.

Живых кроликов забрали неравнодушные граждане, а еще 56 животных передали в приют. Оба обвиняемых признали вину по Закону о благополучии животных 2006 года, сообщил суд в Бирмингеме. Инспектор RSPCA Борис Лассерр, посетивший их дом, сообщил, что животных содержали в двух комнатах на первом этаже.

После оглашения приговора Лассерр подчеркнул, что финансовые трудности не могут быть «оправданием для такого обращения с домашними кроликами», ведь всегда есть другие варианты.

«Брошенные и запущенные кролики становятся все большей проблемой, и мы видим все больше таких случаев», — отметил он.

Он также призвал владельцев животных обращаться за помощью, в частности в специальный центр поддержки RSPCA, созданный для тех, кто сталкивается с финансовыми трудностями.

