Стрельба во время мероприятия с Трампом: нападавший сообщил, кто был его целью

11:49, 26 апреля 2026
В Секретной службе заявили, что нападавший пытался спровоцировать национальную трагедию.
Фото: DonaldTrump / Truth Social
Как известно, во время ужина для корреспондентов в бальном зале отеля Washington Hilton, на котором присутствовал президент США Дональд Трамп, раздались выстрелы. Позже выяснилось, что стрельбу устроил 31-летний учитель из Калифорнии по имени Коул Аллен.

В Секретной службе сообщили, что нападавший недооценил ситуацию и был задержан при первом контакте.

Заместитель директора Секретной службы Мэтью Куинн на своей странице в соцсети X сообщил, что нападавший пытался спровоцировать национальную трагедию.

«Сегодня вечером трус пытался создать национальную трагедию. Он недооценил защитные возможности Секретной службы США и был остановлен при первом же контакте», — написал Куинн.

По его словам, Секретная служба США имеет многоуровневую систему безопасности, поэтому впереди еще проведут ряд контрмер. Он поблагодарил сотрудников Секретной службы США и другие правоохранительные органы.

По данным CBS News, мужчина признался, что целился в «чиновников администрации Трампа». Сообщается, что он заявил об этом правоохранительным органам.

При этом он не назвал Трампа своей целью, однако отметил, что это должны были быть «должностные лица администрации».

Добавим, Дональд Трамп сообщил подробности инцидента, который произошел во время ужина корреспондентов Белого дома.

США Дональд Трамп

