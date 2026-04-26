Стрельба во время мероприятия с Трампом: нападавший сообщил, кто был его целью

В Секретной службе заявили, что нападавший пытался спровоцировать национальную трагедию.

Как известно, во время ужина для корреспондентов в бальном зале отеля Washington Hilton, на котором присутствовал президент США Дональд Трамп, раздались выстрелы. Позже выяснилось, что стрельбу устроил 31-летний учитель из Калифорнии по имени Коул Аллен.

В Секретной службе сообщили, что нападавший недооценил ситуацию и был задержан при первом контакте.

Заместитель директора Секретной службы Мэтью Куинн на своей странице в соцсети X сообщил, что нападавший пытался спровоцировать национальную трагедию.

«Сегодня вечером трус пытался создать национальную трагедию. Он недооценил защитные возможности Секретной службы США и был остановлен при первом же контакте», — написал Куинн.

По его словам, Секретная служба США имеет многоуровневую систему безопасности, поэтому впереди еще проведут ряд контрмер. Он поблагодарил сотрудников Секретной службы США и другие правоохранительные органы.

По данным CBS News, мужчина признался, что целился в «чиновников администрации Трампа». Сообщается, что он заявил об этом правоохранительным органам.

При этом он не назвал Трампа своей целью, однако отметил, что это должны были быть «должностные лица администрации».

