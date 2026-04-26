Стрілянина під час заходу з Трампом: нападник повідомив, хто був його ціллю

11:49, 26 квітня 2026
У Секретній службі заявили, що нападник намагався спровокувати національну трагедію.
Фото: DonaldTrump / Truth Social
Як відомо, під час вечері для кореспондентів у бальній залі готелю Washington Hilton, на якій був присутній президент США Дональд Трамп, пролунали постріли.  Згодом з’ясувалося, що стрілянину влаштував 31-річний вчитель із Каліфорнії на ім'я Коул Аллен.

У Секретній службі заявили, що нападник недооцінив ситуацію і був затриманий при першому контакті.

Заступник директора Секретної служби Метью Квінн на своїй сторінці у соцмережі Х повідомив, що нападник намагався спровокувати національну трагедію.

«Сьогодні ввечері боягуз намагався створити національну трагедію. Він недооцінив захисні можливості Секретної служби США і був зупинений при першому ж контакті», — написав Квінн.

За його словами, Секретна служба США має багаторівневу систему безпеки, тому попереду ще проведуть низку контрзаходів. Він подякував працівникам Секретної служби США та іншим правоохоронним органам.

За даними CBS News, чоловік зізнався, що цілився в «чиновників адміністрації Трампа». Йдеться, що він заявив про це правоохоронним органам.

При цьому він не назвав Трампа своєю ціллю, однак зазначив, що це мали бути «посадовці адміністрації».

Додамо, Дональд Трамп повідомив подробиці інциденту, який стався під час вечері кореспондентів Білого дому, 

