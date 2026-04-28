Верховный суд Индии предлагает новый подход: дела будут решать без судов

В стране накопились десятки миллионов дел, и власти делают ставку на договоренности между сторонами.

Верховный суд Индии объявил о новой масштабной инициативе, которая должна помочь разгрузить суды, где накопились десятки миллионов нерассмотренных дел. Речь идет о программе, предусматривающей более быстрое и простое разрешение споров — часто без полноценных судебных процессов.

Проблема: десятки миллионов дел

Судебная система Индии перегружена. В самом Верховном суде — около 95 тысяч дел без решения. В целом по стране — почти 56 миллионов.

Министр юстиции Арджун Рам Мегхвал уточнил, что только в судах нижнего уровня таких дел около 48 миллионов. Частично это объясняется нехваткой судей: тысячи должностей остаются вакантными.

Что предлагают: решать споры быстрее и без судебных баталий

Новая программа имеет сложное название — Samadhan Samaroh 2026, но ее суть проста: попытаться закрыть часть дел через договоренность сторон.

Иными словами, людей и компании поощряют:

не доводить дело до долгих судов;

искать компромисс;

использовать медиацию — когда нейтральная сторона помогает договориться.

Для этого суд создает специальные онлайн-инструменты и даже отдельный координационный центр, чтобы ускорить процесс.

Почему это важно

Сейчас многие дела в судах Индии годами не могут рассмотреть по банальным причинам: нет адвокатов, не являются свидетели, обвиняемые скрываются, документы задерживаются или решения постоянно обжалуются.

В результате система перегружается еще больше.

Ставка на «мирные» решения

Главный судья Индии Сурья Кант активно продвигает идею: лучше договориться, чем годами судиться.

По его словам, медиация — это «выигрыш для обеих сторон», поскольку позволяет завершить конфликт без затягивания и лишних затрат. Он также подчеркнул: договоренность — это не поражение, а разумная стратегия.

Когда ждать результатов

Программа продлится четыре месяца. Ее финалом станут специальные заседания так называемых Lok Adalat — это формат, где дела решаются быстро и по согласию сторон. Они запланированы на 21–23 августа.

Ожидается, что за это время удастся рассмотреть значительную часть дел и хотя бы частично разгрузить судебную систему, указывает Khaleej Times.

