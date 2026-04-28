Верховний суд Індії пропонує новий підхід: справи вирішуватимуть без судів

У країні накопичилися десятки мільйонів справ, і влада робить ставку на домовленості між сторонами.

Верховний суд Індії оголосив про нову масштабну ініціативу, яка має допомогти розвантажити суди, де накопичилися десятки мільйонів нерозглянутих справ. Йдеться про програму, яка передбачає швидше та простіше вирішення конфліктів — часто без повноцінних судових процесів.

Проблема: десятки мільйонів справ

Судова система Індії перевантажена. У самому Верховному суді — близько 95 тисяч справ без рішення. Загалом по країні — майже 56 мільйонів.

Міністр юстиції Арджун Рам Мегхвал уточнив, що лише у судах нижчого рівня таких справ близько 48 мільйонів. Частково це пояснюється нестачею суддів: тисячі посад залишаються вакантними.

Що пропонують: вирішувати спори швидше і без судових баталій

Нова програма має складну назву — Samadhan Samaroh 2026, але її суть проста:

спробувати закрити частину справ через домовленість сторін.

Іншими словами, людей і компанії заохочують:

не доводити справу до довгих судів;

шукати компроміс;

використовувати медіацію — коли нейтральна сторона допомагає домовитися.

Для цього суд створює спеціальні онлайн-інструменти та навіть окремий координаційний центр, щоб пришвидшити процес.

Чому це важливо

Зараз багато справ у судах Індії роками не можуть розглянути через банальні причини: немає адвокатів, не з’являються свідки, обвинувачені переховуються, документи затримуються або рішення постійно оскаржують. У результаті система перевантажується ще більше.

Ставка на «мирні» рішення

Головний суддя Індії Сурья Кант активно просуває ідею: краще домовитися, ніж роками судитися.

За його словами, медіація — це «виграш для обох сторін», адже дозволяє завершити конфлікт без затягування і зайвих витрат. Він також підкреслив: домовленість — це не поразка, а розумна стратегія.

Коли чекати результатів

Програма триватиме чотири місяці. Її фіналом стануть спеціальні засідання так званих Lok Adalat — це формат, де справи вирішують швидко і за згодою сторін. Вони заплановані на 21–23 серпня.

Очікується, що за цей час вдасться розглянути значну частину справ і хоча б частково розвантажити судову систему, вказує Khaleej Times.

