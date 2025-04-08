Документ позволит гарантировать научно-педагогическим работникам возможность заниматься научной деятельностью в объеме не менее 30% оплачиваемого рабочего времени.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о поддержке научной работы в учреждениях высшего образования № 3791-IX - законопроект 9600.

Реализация акта, в частности, позволит:

привлечь к образовательному процессу в высшей школе специалистов-практиков, чтобы показать, как теоретические знания работают на практике;

гарантировать научно-педагогическим работникам возможность заниматься научной деятельностью в объеме не менее 30% оплачиваемого рабочего времени;

установить максимально допустимую учебную нагрузку педагогических работников в объеме не более 60% рабочего времени.

Педагогические работники могут реализовывать до 30% образовательной программы, а 70% образовательной программы должны обеспечивать научно-педагогические работники.

Закон разработан с целью выполнения обязательств, предусмотренных статьей 431 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

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