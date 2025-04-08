Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о поддержке научной работы в учреждениях высшего образования № 3791-IX - законопроект 9600.
Реализация акта, в частности, позволит:
Педагогические работники могут реализовывать до 30% образовательной программы, а 70% образовательной программы должны обеспечивать научно-педагогические работники.
Закон разработан с целью выполнения обязательств, предусмотренных статьей 431 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
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