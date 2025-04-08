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Зеленський підписав закон щодо підтримки наукової роботи в закладах вищої освіти

13:45, 8 квітня 2025
Документ дозволить гарантувати науково-педагогічним працівникам можливість наукової діяльності в обсязі не менше 30% оплачуваного робочого часу.
Зеленський підписав закон щодо підтримки наукової роботи в закладах вищої освіти
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо підтримки наукової роботи в закладах вищої освіти № 3791-IX - законопроект 9600.

Реалізація акту, зокрема, дозволить:

- залучити до освітнього процесу у вищій школі фахівців-практиків, щоб показати, як теоретичні знання працюють у практичній площині;

- гарантувати науково-педагогічним працівникам можливість наукової діяльності в обсязі не менше 30% оплачуваного робочого часу;

- максимальне навчальне навантаження педпрацівників в обсязі не більше 60% робочого часу.

Педпрацівники можуть реалізувати до 30% освітньої програми, а 70% освітньої програми мають забезпечувати науково-педагогічні працівники.

Закон розроблено з метою виконання зобов’язань, передбачених статтею 431 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

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закон законопроект Володимир Зеленський

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