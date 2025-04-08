Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо підтримки наукової роботи в закладах вищої освіти № 3791-IX - законопроект 9600.
Реалізація акту, зокрема, дозволить:
- залучити до освітнього процесу у вищій школі фахівців-практиків, щоб показати, як теоретичні знання працюють у практичній площині;
- гарантувати науково-педагогічним працівникам можливість наукової діяльності в обсязі не менше 30% оплачуваного робочого часу;
- максимальне навчальне навантаження педпрацівників в обсязі не більше 60% робочого часу.
Педпрацівники можуть реалізувати до 30% освітньої програми, а 70% освітньої програми мають забезпечувати науково-педагогічні працівники.
Закон розроблено з метою виконання зобов’язань, передбачених статтею 431 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.