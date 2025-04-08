В Минюсте разъяснили, как правильно хранить оружие, деньги и драгоценности, входящие в состав наследства

Действия наследников и нотариусов в тех случаях, когда имущество требует специальных условий хранения.

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В Министерстве юстиции Украины объяснили, как правильно хранить оружие, деньги и драгоценности, входящие в состав наследства. Стало известно, какие действия должны предпринять наследники и нотариусы в случаях, когда имущество требует особых условий хранения.

В частности, с целью сохранения наследственного имущества могут применяться предусмотренные законодательством меры охраны. Такие меры важны для защиты прав и имущественных интересов заинтересованных лиц.

Согласно статье 1283 Гражданского кодекса Украины, охрана наследственного имущества осуществляется в интересах наследников, легатариев и кредиторов наследодателя с целью его сохранения до принятия наследства наследниками или вступления в законную силу судебного решения о признании наследства выморочным.

Нотариус либо в сельских населённых пунктах — уполномоченное должностное лицо соответствующего органа местного самоуправления по месту открытия наследства — по заявлению наследников, по сообщению предприятий, учреждений, организаций, граждан, или на основании решения суда о признании лица умершим, либо по собственной инициативе принимает меры по охране наследственного имущества.

Согласно статье 60 Закона Украины «О нотариате», такие меры осуществляются ими непосредственно либо путём поручения нотариусам или должностным лицам органов местного самоуправления по месту нахождения имущества.

Кроме того, сами наследники либо физические и юридические лица могут обратиться к нотариусу или уполномоченному лицу по месту нахождения имущества. Последние обязаны сообщить о принятых мерах нотариусу или должностному лицу органа местного самоуправления, совершающему нотариальные действия по месту открытия наследства.

Для охраны наследственного имущества нотариусы и должностные лица органов местного самоуправления составляют опись имущества и передают его на хранение наследникам или другим лицам (статья 61 указанного закона).

При этом определённые виды имущества требуют специального хранения.

Так, согласно пункту 5 главы 9 раздела 2 Порядка совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утверждённого приказом Минюста Украины от 22.02.2012 № 296/5, обнаруженные при описи взрывчатые вещества, боеприпасы, оружие (холодное, огнестрельное, пневматическое), спецсредства самообороны, заряженные слезоточивыми и раздражающими веществами, передаются нотариусом по отдельной описи в органы внутренних дел.

Если при принятии мер по охране наследственного имущества нотариусом выявлены денежные средства (ценные бумаги), оставшиеся после смерти наследодателя, они зачисляются на депозитные счета нотариуса или в банковское учреждение. Об этом оформляется квитанция, которая подшивается к наследственному делу. Хранение такого имущества в депозитах осуществляется за счёт наследников.

Если в составе наследства выявлены золото, платина, серебро, металлы платиново-иридиевой группы, иностранная валюта, ценные бумаги в валюте или в драгоценных металлах, изделия из серебра, монетарных металлов, драгоценные камни и жемчуг — они передаются в банк на хранение по отдельной описи.

Перед передачей таких ценностей в банк нотариус регистрирует их в Книге учёта ценностей при осуществлении мер по охране наследственного имущества.

Ордена, медали, нагрудные знаки и документы о награждении при наличии наследников остаются в семье умершего.

По согласию наследников государственные награды могут быть переданы на временное или постоянное хранение в музеи. Такое решение принимается Комиссией государственных наград и геральдики при Президенте Украины при наличии соответствующего ходатайства музея. Награды, переданные на постоянное хранение, не возвращаются наследникам.

При отсутствии наследников государственные награды и документы о награждении передаются на хранение государству (статья 18 Закона Украины «О государственных наградах Украины»).

Ценные рукописи, литературные произведения, письма и другие документы, имеющие историческую и научную ценность, включаются в акт описи и передаются на хранение наследникам. При отсутствии наследников они передаются нотариусом по отдельной описи в соответствующие учреждения (институт, музей и т.п.) в порядке, установленном законодательством.

Если в составе наследства обнаружены объекты, находящиеся на государственном учёте как памятники истории и культуры, нотариус сообщает об этом соответствующим органам охраны культурного наследия.

Сберегательные книжки, закладные на имущество, находящееся в ломбарде и т. п., передаются на хранение наследникам, а при их отсутствии — хранятся у нотариуса.