Управляющие компании будут ежеквартально отчитываться перед жильцами о том, куда идут деньги – закон

Закон предусматривает, что компании будут объяснять, куда пошли средства за коммунальные услуги, уборку территории и вывоз мусора.

Владельцы разрушенных или непригодных для проживания домов, квартир, парковочных мест, гаражей и других активов автоматически не будут получать начислений за свое имущество в соответствии с недавно принятым законом (законопроект №13155). Как сообщил народный депутат от «Слуги народа» Сергей Козырь, один из авторов документа, управляющие компании раз в три месяца будут отчитываться перед жильцами за всеми полученными от них средствами.

По его словам, закон вступит в силу через три месяца после подписания Президентом и официального обнародования. Соответствующая комиссия военной администрации проводит обследование поврежденного или разрушенного имущества и определяет его непригодность для проживания. Информация передается в исполнительные органы, в частности в налоговую инспекцию и управляющие компании, которые автоматически прекращают начисление за газ, электроэнергию и другие услуги.

Документ также предусматривает обязательную отчетность управляющих компаний перед жильцами: раз в три месяца компании должны отчитываться обо всех полученных средствах, объяснять, куда они потрачены, и предоставлять разъяснения относительно стоимости услуг, таких как уборка территории или вывоз мусора.

Сергей Козырь подчеркнул, что закон восстанавливает справедливость для граждан, чье жилье непригодно для проживания, и поблагодарил общественные организации и Кабинет Министров за участие в разработке документа.

«Нет такого жилья – не может быть начислений. Над этим законом мы работали более восьми месяцев. Я благодарю и все общественные организации, и Кабинет Министров, которые присоединились к работе», – отметил парламентарий.

