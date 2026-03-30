  1. Законодательство
  2. / В Украине

Управляющие компании будут ежеквартально отчитываться перед жильцами о том, куда идут деньги – закон

18:08, 30 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Закон предусматривает, что компании будут объяснять, куда пошли средства за коммунальные услуги, уборку территории и вывоз мусора.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Владельцы разрушенных или непригодных для проживания домов, квартир, парковочных мест, гаражей и других активов автоматически не будут получать начислений за свое имущество в соответствии с недавно принятым законом (законопроект №13155). Как сообщил народный депутат от «Слуги народа» Сергей Козырь, один из авторов документа, управляющие компании раз в три месяца будут отчитываться перед жильцами за всеми полученными от них средствами.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, закон вступит в силу через три месяца после подписания Президентом и официального обнародования. Соответствующая комиссия военной администрации проводит обследование поврежденного или разрушенного имущества и определяет его непригодность для проживания. Информация передается в исполнительные органы, в частности в налоговую инспекцию и управляющие компании, которые автоматически прекращают начисление за газ, электроэнергию и другие услуги.

Документ также предусматривает обязательную отчетность управляющих компаний перед жильцами: раз в три месяца компании должны отчитываться обо всех полученных средствах, объяснять, куда они потрачены, и предоставлять разъяснения относительно стоимости услуг, таких как уборка территории или вывоз мусора.

Сергей Козырь подчеркнул, что закон восстанавливает справедливость для граждан, чье жилье непригодно для проживания, и поблагодарил общественные организации и Кабинет Министров за участие в разработке документа.

«Нет такого жилья – не может быть начислений. Над этим законом мы работали более восьми месяцев. Я благодарю и все общественные организации, и Кабинет Министров, которые присоединились к работе», – отметил парламентарий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги закон ОСМД коммунальные услуги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Маркетплейсы будут ежегодно отчитываться о каждом продавце: правительство одобрило законопроект

Кабмин поддержал проект об автоматическом обмене налоговой информацией о доходах через цифровые платформы.

В Украине введут институт Национального докладчика: кто это и какая зарплата у сотрудников его службы

Кто такой Национальный докладчик и какие у него будут  функции и полномочия.

Военный сбор в 5% будет действовать ещё три года после военного положения: правительство поддержало изменения

Документ предусматривает сохранение ставки военного сбора на уровне 5% и введение переходного периода сроком на три года после отмены военного положения.

Стартовало обсуждение нового порядка выплат по судебным решениям пенсий и ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке

Государство ищет новый механизм выплат по судебным решениям в условиях дефицита средств.

Миллионы на бумаге, нули — на счету: суд в Сумах удовлетворил иск агрофирмы против РФ

Решение о возмещении убытков принято, но реальные выплаты – под вопросом

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]