  1. В Украине

Отмена начислений за коммуналку: какие условия предусматривает новый закон

09:06, 30 марта 2026
Отмена коммунальных платежей в Украине была введена для владельцев поврежденного или разрушенного жилья — соответствующий механизм предусматривает закон №13155.
Миллионы украинцев после начала полномасштабной войны потеряли жильё, но продолжали получать счета за коммунальные услуги, которые фактически не предоставлялись. Чтобы решить проблему, Верховная Рада приняла закон №13155, который предусматривает механизм прекращения таких начислений и фиксации убытков.

«Закон освобождает владельцев повреждённого или разрушенного в результате российской агрессии жилья от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Это решение устраняет случаи необоснованного начисления платежей за объекты, которые фактически непригодны для проживания», — отметил народный депутат от «Слуги народа», глава ВСК Верховной Рады по вопросам защиты прав ВПЛ и других лиц Павел Фролов.

Ключевые изменения:

  1. Прекращение начислений для уничтоженного жилья. Оплата отменяется с даты его фактического разрушения.
  2. Льготный период для ремонта. Если жильё повреждено или признано непригодным для проживания из-за угрозы здоровью, владелец не платит за коммунальные услуги в течение всего периода восстановления.
  3. Отмена платы за услуги управления. В повреждённых многоквартирных домах, которые не могут использоваться по назначению, плата не начисляется. В случае ОСМД решение об освобождении от оплаты жилищных услуг принимается собранием совладельцев.
  4. Чёткая процедура фиксации. Основанием для перерасчёта является официальное обследование имущества специальными комиссиями органов местной власти. Они должны в течение 30 рабочих дней с даты разрушения или повреждения направить уведомление о результатах владельцу, ОСМД, ПФУ и поставщикам услуг.

«Закон вводит действенные социальные гарантии пострадавшим украинцам — больше не нужно платить за услуги, которые фактически не предоставляются и которыми невозможно пользоваться», — подчеркнул парламентарий.

Законодательные изменения будут действовать на протяжении всего периода военного положения и ещё один год после его завершения, что обеспечит длительную поддержку пострадавшим гражданам.

Кроме того, правительство должно разработать механизм реструктуризации долгов, возникших после 24 февраля 2022 года. При этом запрещается принудительное взыскание долгов за период временной оккупации до их отдельной верификации.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» провела анализ ключевых изменений и принятых поправок в законе о начислении жилищно-коммунальных услуг. Новый закон предусматривает, что механизм пересмотра начислений за жилищно-коммунальные услуги запускается после обследования поврежденного или разрушенного жилья. При этом документ устанавливает разные подходы к начислениям в зависимости от состояния недвижимости, пострадавшей в результате войны.

