  1. Законодательство
  2. / В Украине

В Украине усилят ответственность за несоблюдение квоты украинских фильмов

14:48, 30 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Документ предусматривает усиление ответственности за нарушение правил показа и распространения фильмов, а также за несоблюдение квоты украинского кино.
В Украине усилят ответственность за несоблюдение квоты украинских фильмов
Фото: ukrinform.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет гуманитарной и информационной политики рекомендовал принять за основу законопроект № 14275 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ответственности в сфере кинематографии».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Документ усиливает ответственность за нарушение правил показа и распространения фильмов, а также за несоблюдение квоты украинского кино.

Речь идет о более высоких штрафах и более четких требованиях для тех, кто игнорирует правила Государственного реестра фильмов или не обеспечивает надлежащую долю украинских фильмов в эфире.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», проектом закона предусматривается:

  • установление ответственности за демонстрацию фильмов или распространение фильмов без внесения в Государственный реестр фильмов;
  • усиление ответственности за распространение и демонстрацию фильмов с нарушением условий, предусмотренных Государственным реестром фильмов;
  • усиление ответственности за несоблюдение квоты демонстрирования национальных фильмов при использовании национального экранного времени;
  • усиление штрафных санкций в случае несоблюдения демонстраторами фильмов, которые не являются субъектами в сфере аудиовизуальных медиа, квоты демонстрирования национальных фильмов при использовании национального экранного времени, а также усиление штрафных санкций за повторное совершение тех же действий в течение года после применения мер административного взыскания и т.д.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]