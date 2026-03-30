В Украине усилят ответственность за несоблюдение квоты украинских фильмов

Документ предусматривает усиление ответственности за нарушение правил показа и распространения фильмов, а также за несоблюдение квоты украинского кино.

Фото: ukrinform.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет гуманитарной и информационной политики рекомендовал принять за основу законопроект № 14275 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ответственности в сфере кинематографии».

Речь идет о более высоких штрафах и более четких требованиях для тех, кто игнорирует правила Государственного реестра фильмов или не обеспечивает надлежащую долю украинских фильмов в эфире.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», проектом закона предусматривается:

установление ответственности за демонстрацию фильмов или распространение фильмов без внесения в Государственный реестр фильмов;

усиление ответственности за распространение и демонстрацию фильмов с нарушением условий, предусмотренных Государственным реестром фильмов;

усиление ответственности за несоблюдение квоты демонстрирования национальных фильмов при использовании национального экранного времени;

усиление штрафных санкций в случае несоблюдения демонстраторами фильмов, которые не являются субъектами в сфере аудиовизуальных медиа, квоты демонстрирования национальных фильмов при использовании национального экранного времени, а также усиление штрафных санкций за повторное совершение тех же действий в течение года после применения мер административного взыскания и т.д.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.