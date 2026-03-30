Украина присоединяется к международной конвенции против подкупа иностранных должностных лиц — Зеленский подписал закон

18:55, 30 марта 2026
Новые нормы приближают национальное законодательство к стандартам ЕС и ОЭСР.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 4811-IX о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц (законопроект № 0367).

Документ обеспечивает присоединение Украины к Конвенции ОЭСР, что является необходимым условием для вступления в «клуб успешных стран». Закон вводит ответственность за подкуп иностранных должностных лиц в международных деловых операциях и устанавливает строгие наказания для юридических лиц.

Ранее «Судебно-юридическая газета» подробно писала об этом документе.

Конвенция является одним из основополагающих международных инструментов в сфере предотвращения и противодействия коррупции, который устанавливает высокие антикоррупционные стандарты, необходимые для приближения Украины к членству в Европейском Союзе.

Присоединение к Конвенции демонстрирует стремление Украины к имплементации в национальное законодательство важных международных стандартов в борьбе с коррупцией.

Конвенция устанавливает требование к сторонам принимать необходимые меры для криминализации умышленного предложения, обещания или предоставления любой неправомерной материальной или иной выгоды непосредственно или через посредников иностранному должностному лицу для него самого или третьего лица с тем, чтобы оно совершило действия или воздержалось от их совершения в связи с выполнением своих служебных обязанностей с целью получения или сохранения деловой или иной неправомерной выгоды при осуществлении международных деловых операций.

Также Конвенция предусматривает введение в национальном законодательстве ответственности юридических лиц за подкуп иностранных должностных лиц и установление надлежащего и строгого наказания за такие правонарушения.

