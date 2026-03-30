Иностранных волонтеров во время войны освободили от требования долгосрочной визы для получения вида на жительство

Закон отменяет обязательную визу для получения вида на жительство иностранными гуманитарными работниками и волонтерами.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 4816-IX об упрощении пребывания в Украине иностранных волонтеров (законопроект № 13071).

Закон отменяет обязательную визу для получения вида на жительство иностранными гуманитарными работниками и волонтерами.

Упрощенный порядок будет действовать в течение периода военного положения и один год после его прекращения или отмены.

Нормы Закона устанавливают специальный правовой режим, согласно которому на период действия военного положения и в течение одного года после его прекращения отдельные требования миграционного законодательства временно не применяются к иностранцам, прибывшим для осуществления гуманитарной или волонтёрской деятельности.

Следует отметить, что Закон прямо устанавливает, что такие положения не распространяются на граждан Российской Федерации.

Упрощённый порядок распространяется, в частности, на иностранцев (кроме граждан РФ), работающих в филиалах и представительствах иностранных юридических лиц — получателей гуманитарной помощи, а также на лиц, участвующих в международных или региональных волонтёрских программах.

Отдельно Закон регулирует правовой статус иностранцев, которые прибыли в Украину после начала полномасштабной агрессии и обратились с заявлением о оформлении вида на временное проживание.

В частности, в Законе указано:

«Иностранцы и лица без гражданства, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 1¹ раздела IV «Заключительные и переходные положения» этого Закона, которые въехали на территорию Украины после 24 февраля 2022 года и в течение 60 дней со дня вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» относительно отмены визовых требований для иностранцев и лиц без гражданства, которые являются гуманитарными работниками и волонтёрами, на период действия военного положения» обратились с заявлением о оформлении вида на временное проживание, считаются такими, которые временно на законных основаниях пребывают на территории Украины».

Таким образом, принятый Закон сможет помочь адаптировать миграционные процедуры к сложным условиям военного времени. Упрощение визовых требований позволит иностранным гуманитарным работникам и волонтёрам быстрее оформлять свой правовой статус в Украине, что должно облегчить работу гуманитарных организаций и ускорить оказание помощи людям, пострадавшим от войны.

